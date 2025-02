Il Presidente provinciale della Federalberghi Confcommercio al tavolo regionale Autostrade

In occasione dell’incontro in Provincia a Imperia fra il Presidente della Regione Marco Bucci, gli Assessori regionali e le categorie economiche e sindacali del territorio, la Confcommercio della Provincia di Imperia era presente con una delegazione rappresentata dal Vice presidente vicario provinciale Andrea Di Baldassare, dal Direttore Luca Erba e dal Presidente provinciale della Federalberghi Confcommercio Davide Trevia.

Trevia, in particolare, è intervenuto per affrontare il problema dei collegamenti ferroviari e autostradali, sottoponendo alla Giunta regionale alcune proposte operative, dalla riduzione dei pedaggi, alla rimodulazione dei cantieri.

L’intervento di Trevia è stato particolarmente apprezzato dal Presidente Bucci, che, al termine della relazione, ha invitato il Presidente provinciale della Federalberghi a prendere parte, a Genova, al tavolo di confronto con Autostrade.

“Ritengo che il confronto con il presidente Bucci sia stato molto franco e costruttivo. Da parte mia, Sottolinea il Presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Davide Trevia:,ho puntato l’attenzione in particolare sulla necessità di trovare soluzioni alla problematica dei collegamenti autostradali e ferroviari. Sul tavolo ci sono diverse ipotesi sulle quali ragionare. Si potrebbe cercare di ottenere da Autostrade due corsie sempre aperte, ma questo vorrebbe dire allungare i lavori anche di uno o due anni; altra ipotesi potrebbe essere quella di imbarcare la maggior parte del traffico merci su gomma, per la maggior parte diretto verso la Francia, su traghetti specializzati, con imbarco da Livorno o Genova per scaricarli a Marsiglia. In questo caso toglieremmo buona parte dei tir dalla corsia di destra. Ovviamente altri punti fermi sono l’ottenimento di sconti sulle tariffe autostradali e indennizzi per i disservizi delle ferrovie. Il Presidente Bucci ha inoltre dato buone aperture per quanto riguarda i fondi per la ristrutturazione delle strutture ricettive. Il dialogo quindi proseguirà al tavolo regionale e questo ritengo sia fondamentale non soltanto per la nostra categoria, ma per l’intero comparto economico”.