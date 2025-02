Giorno della Memoria, Ventimiglia ripropone "Non tutti gli angeli hanno le ali": un successo lo spettacolo delle 'Biancheri' (Foto)

Proiezione di video e interventi in commemorazione della Shoah. Lo spettacolo "Non tutti gli angeli hanno le ali" è stato riproposto ieri sera al nel salone di Sant'Agostino a Ventimiglia in seguito al tutto esaurito in teatro comunale lo scorso 27 gennaio. L'evento, organizzato dall’Istituto Comprensivo n. 1 Biancheri con il patrocinio del comune di Ventimiglia e la collaborazione del liceo musicale Cassini, era stato pensato in occasione della Giornata della Memoria.

L'appuntamento rivolto a coloro che non erano riusciti a vedere lo spettacolo in teatro è stato nuovamente un successo. Gli studenti delle Biancheri hanno commosso e fatto riflettere il numeroso pubblico presente in sala rendendo omaggio alle storie di coraggio e speranza che hanno illuminato uno dei periodi più bui della storia. La serata è stata arricchita dalla proiezione di due video: 'Un cartoon per la memoria' e 'Non tutti gli angeli hanno le ali', un cortometraggio che ha ripercorso le vicende di sette 'giusti' che hanno salvato vite umane durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra il pubblico presente in sala vi erano studenti, cittadini ma anche le suore di Santa Marta e rappresentanti di diverse associazioni del territorio, come Sergio Pallanca del Comitato Pro Centro Storico e Patrizia Bottiglieri, volontaria della Croce Verde Intemelia.