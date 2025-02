Ecopunti: modifiche degli orari di conferimento durante la settimana del Festival di Sanremo

Il Comune di Sanremo ed Amaie Energia e Servizi hanno predisposto un documento sul conferimento e la raccolta dei rifiuti durante il periodo del Festival, che prevede alcune modifiche al sistema ordinario.

Le disposizioni hanno l’obiettivo di perfezionare il sistema, in un momento di maggior afflusso di persone in città, andando anche a ridurre la sensazione di degrado dovuta al perdurare dei rifiuti a terra e delle attività di raccolta. Una comunicazione specifica è stata inviata anche alle associazioni di categoria per una sensibilizzazione delle Utenze Non Domestiche.

Saranno in particolare modificati ed ampliati gli orari degli Ecopunti.

Nel dettaglio:

- presso l’Ecopunto di PIAZZA MUCCIOLI, dove sarà presente anche un’area destinata ad una manifestazione radiofonica, il conferimento dovrà avvenire entro le ore 11 e dopo le 19, utilizzando contenitori e sacchi in dotazione e non carrelli o sistemi impropri. L’Ecopunto rispetterà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 06:30 alle 23:30 e la domenica dalle 08:30 alle 20:30.

- in PIAZZA COLOMBO e nelle zone limitrofe, in seguito alle attività connesse al palco, sono state abolite durante la settimana le raccolte a calendario, ad eccezione di quelle unità raggiungibili dai mezzi nei periodi di apertura al transito. Le Unità Non Domestiche sono quindi invitate al conferimento diretto all’Ecopunto di VIA SAN FRANCESCO (sotto il cavalcavia) che amplierà i suoi orari: da lunedì a sabato dalle 06:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 20:00, nelle giornate di domenica 9 e 16 febbraio dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 20:00.

- invariato il calendario per CORSO GARIBALDI, davanti al Palafiori i conferimenti dovranno avvenire sulla vicina via XX Settembre. Invariate anche le modalità di raccolta per VIA MATTEOTTI e traverse limitrofe, con conferimento all’Ecopunto di via San Francesco o ai mezzi che sosterranno in VIA ESCOFFIER nei seguenti orari: vetro/umido (dal lunedì al sabato dalle 14:30 alle 15:00), carta/cartone (dal lunedi al sabato dalle 10:30 alle 11:00), plastica (martedì, giovedì e sabato dalle 10:30 alle 11:00), indifferenziata (martedì, giovedì e sabato dalle 10:30 alle 11:00).

- le Unità Non Domestiche presenti nella zona di PIAZZA SARDI, PIAZZA BRESCA e VIA GAUDIO INFERIORE dovranno conferire i rifiuti a ridosso del proprio esercizio prima ed in prossimità delle ore 16.

- per il tratto di CORSO IMPERATRICE (da via Verdi a corso Nuvoloni) i rifiuti dovranno essere conferiti ai mezzi di raccolta che sosteranno nei pressi dei magazzini dell’ex stazione ferroviaria in piazza Battisti nei seguenti orari: osserveranno i consueti orari: vetro/umido (dal lunedì al sabato dalle 15:15 alle 15:45), carta/cartone (dal lunedi al sabato dalle 11:30 alle 12:00), plastica (martedì, giovedì e sabato dalle 11:30 alle 12:00), indifferenziata (martedì, giovedì e sabato dalle 11:30 alle 12:00). Questa postazione è il punto di riferimento per piazza Battisti, via Verdi , il tratto di via Matteotti e limitrofe.

In generale verranno intensificate nelle aree non interessate da occupazione di spazio pubblico, le attività di spazzamento manuale e meccanizzato e di lavaggio notturno, con un incremento di personale e di attrezzature. I servizi interesseranno anche la pista ciclopedonale.

Durante il periodo interessato, a supporto delle esigenze delle Utenze Non Domestiche, verrà inoltre attivato in orario pomeridiano un numero telefonico dedicato: 339 / 3004910.

Per incremento dotazioni, informazioni e supporto è poi attivo il numero verde 800 310 042, dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 13:30, e gli indirizzi mail comunicazione@amaie-energia.it e portaaporta@amaie-energia.it .

Per il ritiro dei sacchi è aperto il punto di distribuzione al Palafiori di corso Garibaldi dal lunedì al sabato dalle 08:30 alle 13:30.