Bordighera, cantieri in arrivo: lavori l'11 e 12 febbraio, interventi in piazza De Amicis, via Romana, via Rossi, via Pasteur e via Verrando

A Bordighera sono programmati per martedì 11 e mercoledì 12 febbraio nuovi interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale. Il cantiere mobile, coordinato dalla Polizia Locale, lavorerà in piazza De Amicis, via Romana nel tratto tra piazza De Amicis e via Tumiati, via Francesco Rossi (percorso pedonale), piazza Valgoi e area della fontana delle Sirene, via Verrando, via Gerolamo Rossi, via Pasteur nel tratto a sud della rotatoria del Garden; previsti anche interventi minori in paese alto e al porto.

Verranno inoltre delimitati gli spazi dei nuovi “parcheggi rosa”, uno in piazzale Zaccari e uno in piazza Garibaldi.

La Polizia Locale provvederà secondo le dovute tempistiche alla posa della segnaletica per i divieti di sosta, che saranno disposti:

· dalle 6 di martedì 11 febbraio in piazza De Amicis e in via Romana (nel tratto tra piazza De Amicis e via Tumiati)

· dalle 6 di mercoledì 12 febbraio in via Gerolamo Rossi.

Il programma dei lavori potrà variare in caso di maltempo.