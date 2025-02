Sanremo: mercato settimanale, nuovo bancomat e un asilo nido per la frazione di Coldirodi

Nuova riunione, ieri sera, per il comitato 'Coldirodi-IN’, alla presenza degli Assessori Lucia Artusi, Enza Dedali e Giuseppe Sbezzo Malfei oltre al Consigliere Mascelli.

Nel corso dell’incontro si è parlato dell’apertura a nuovi banchi del mercato settimanale, ma anche dell’organizzazione di un evento a cadenza mensile con produttori, artigiani e brochante. Sul tavolo anche l’apertura di uno ‘Sportello dei Servizi’ per il sostegno dei cittadini sotto molteplici aspetti le problematiche del parcheggio coperto e la necessità di avere un asilo nido nella frazione.

L'Assessore Lucia Artusi, con la quale il Comitato aveva già disquisito in modo particolarmente costruttivo la possibilità di portare altri banchi nel mercato settimanale per arricchire l'offerta ai colantini, ha subito accolto le richieste e le iniziative proposte. L'Assessore Dedali ha spiegato in modo dettagliato le novità introdotte nella cura del patrimonio culturale del Comune e, nella frazione in particolare, di Villa Luca. L'Assessore Sbezzo Maffei, su richiesta del Comitato, ha riferito sulla installazione del Bancomat della Banca Bper e offerto la sua collaborazione su alcuni progetti in essere.

Il Consigliere Mascelli ha ascoltato con attenzione il progetto del Comitato dello ‘Sportello dei servizi’ e la possibilità di aprire un Ambulatorio infermieristico.

Il Comitato ha fornito un resoconto sul parcheggio coperto, dopo il colloquio con l'assessore Moscato, che pur non presente, ha offerto, come sempre, la sua disponibilità e competenza.

È stata, infine,discussa con molti interventi l'opportunità di riaprire un Asilo nido, necessario non solo per le numerose richieste dalla frazione e dalle zone limitrofe ma per mantenere i bambini sul territorio: la stessa Amministrazione infatti ha riscontrato che nelle frazioni dove non esiste più una scuola, lo spopolamento è inevitabile.