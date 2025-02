A Sanremo, nella celebre cornice della città della musica e dei fiori, prende il via Sanremo FestivArt 2025, Esposizione Artistica Collettiva Diffusa. Si svolgerà in pieno centro, dal 9 al 16 febbraio, nella settimana del Festival della Canzone Italiana, nella straordinaria atmosfera che caratterizza la città ligure durante l’evento più seguito dagli italiani, tra note, artisti, celebrità, appassionati e media nazionali e internazionali.

Un’iniziativa culturale che propone una contaminazione fra le arti, utilizzando la pittura per celebrare il 75° compleanno della kermesse canora, e che introduce un alto valore sociale grazie ad un approccio bottom-up che vede la partecipazione degli artisti del territorio, uniti per innescare un processo di valorizzazione del luogo, con particolare riferimento alla Pigna, il borgo storico di Sanremo. Un processo che punta a perdurare anche oltre i riflettori sull’Ariston, per contribuire allo sviluppo di valore sociale e urbano diffuso e costante.

Le opere, che hanno come tema le icone della musica italiana, sono raffigurate e reinterpretate secondo molteplici stili pittorici ed esposte lungo un percorso a tappe che accompagna da Piazza Cristoforo Colombo, di fronte al palco del Festival, sino al centro del borgo in fase di riqualificazione. I visitatori potranno esporsi all’arte ed essere essi stessi attori del processo creativo, attraverso composizioni artistiche partecipate e una raccolta di idee e suggestioni per la valorizzazione del centro storico.

Sanremo FestivArt 2025 è promosso da FabbrichiAmOrizzonti (Laboratorio Urbano_Umano di Azioni Materiali_Immateriali) e Arte & Studio (Atelier di Arte Pittorica), grazie alla regia del direttore artistico e curatore Alessio Proietti e della pittrice sanremese Valentina Martini, già noti nell’ambito della rigenerazione dei centri storici attraverso progetti a trazione artistico-architettonica e socio-culturale.

Un parterre di artisti di tutto rispetto è protagonista attivo della mostra diffusa, tra cui: Marzia Censasorte, Lorella Chiappalone, Antonio Ferraro, Matteo Giannini, Igor Grigoletto, Magalí Labarthe, Marta Laveneziana, Nicoletta Miss, Michele Oggiano, Sabina Olivieri, Barbara Pesce, Rosa Bianca Panzeri, Gianni Rambaldi, Daniela Verrina, Cristina Zanchi. Saranno inoltre attesi ulteriori ritrattisti e artisti contemporanei che vorranno aggiungersi alla narrazione creativa sul tema della canzone italiana e delle sue icone, apponendo il proprio gesto creativo su tele da dipingere collettivamente.

Un evento innovativo che si mescolerà alle note del Festival di Sanremo, e che porta con sé finalità culturali oltre che didattiche e di ricerca sui temi dell’arte e della rigenerazione urbana.