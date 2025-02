Annunciati tutti gli eventi del Victory Morgana durante la settimana del Festival di Sanremo 2025

Il Victory Morgana si prepara a vivere una settimana straordinaria in occasione del 75° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, con un palinsesto ricco di eventi esclusivi che si terranno da domenica 9 a sabato 15 febbraio.

Ecco i dettagli degli eventi:

● Domenica 9 Febbraio: Si inizia in anticipo anche quest’anno con la possibilità di assistere allo spettacolo pirotecnico organizzato dalla Costa Toscana, visibile dalla terrazza del Victory Morgana. I fuochi sono previsti per le 18:30, è dunque un’ottima occasione per trascorrere l’orario aperitivo/cena al Victory Morgana fino alle ore 21.00, per poi lasciare spazio al party ufficiale di apertura “Fuori Sanremo ING” di Radio Italia, il tradizionale evento privato solo ad inviti da parte dell’organizzatore, al quale saranno presenti ospiti speciali, artisti e i cantanti in gara.

● Martedì 11 Febbraio: La serata si apre con una prestigiosa Cena di Gala organizzata in collaborazione con New Gig Promotion, che vedrà la partecipazione di celebrità del calibro di Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci, Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Rocco Siffredi, Rozsa Tassi, Alex Belli, Delia Duran, Raffaella Fico e molti altri ospiti speciali. Dopo cena, l'energia travolgente dello Zoo di 105 infiammerà il l’Opening Party, trasformando il Victory Morgana nell’epicentro del divertimento.

● Mercoledì 12 Febbraio: Il brand Bazr, l’innovativo store digitale, che annovera come testimonial Alessandro Borghese, Diletta Leotta Elena Hazinah, Sespo e Moonryde, sarà protagonista di una serata esclusiva con una cena spettacolare, arricchita da uno show live e la presenza di varie celebrità. La serata continuerà con il coinvolgente Live Dinner Show di Rudy Smaila. Dopo cena, il party Post Office offrirà una combinazione esplosiva di musica e intrattenimento con la performance di Ivana Spagna e Dj Nuzzle, noto per il suo remix di successo "T'amo T'amo T'amo", per una notte che unirà le sonorità anni '80 alla musica dance contemporanea.

● Giovedì 13 Febbraio: Ritorna il raffinato Gran Galà delle Celebrità a cura dell’agenzia Ag Management, seguito dal party Mamacita, il format urban, reggaeton e hip-hop più famoso d’Italia.

● Venerdì 14 Febbraio: La serata inizia con la cena SanremOn Dentro il Festival a cura dell’agenzia Acs, un evento esclusivo che celebra il cuore pulsante del Festival. Il clou della notte sarà la straordinaria esibizione di Afrojack, uno dei deejay più acclamati a livello mondiale, pronto a far vivere al pubblico un’esperienza musicale adrenalinica e indimenticabile.

● Sabato 15 Febbraio: La settimana si chiude con il sofisticato Dinner Show Tilt ideato da Ale Big Mama che combina eleganza e trasgressione in uno spettacolo unico. A seguire, il Closing con il Party Ufficiale di Warner Music Italy la festa, aperta al pubblico, con cui la casa discografica festeggerà la chiusura della settimana festivaliera con la presenza dei suoi artisti, amici e addetti ai lavori. Tra i tanti cantanti in gara di Warner troviamo Rose Villain, The Kolors, Fedez, Clara, Achille Lauro, Irama, Modà, Massimo Ranieri, Coma_Cose, Sarah Toscano e Serena Brancale.

Numerosi sponsor e partner commerciali sosterranno il prestigioso ventaglio di eventi: Ploom, Amer Yacht, ⁠Bazr, ⁠Pommery, ⁠Rebull, ⁠Boem, Martini, ⁠Gino Spa, ⁠Sanremo Piante e molti altri ancora.

Informazioni utili:

● Prenotazioni: Per alcuni eventi è consigliata o obbligatoria la prenotazione. Tutti i dettagli su disponibilità, prezzi e modalità di accesso sono disponibili sul sito ufficiale del Victory Morgana. L’acquisto dei ticket può essere effettuato direttamente sulla piattaforma Clubbing sul profilo ufficiale del locale.

● Ristorante: Il ristorante del Victory Morgana sarà aperto tutti i giorni dalle 12:00 per il servizio pranzo.

