Sanremo: perde il controllo dell'auto in strada Solaro Rapalin e si schianta contro un muretto (Foto)

Perde il controllo dell’auto e termina la corsa contro un muretto. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 9 in strada Solaro Rapalin, la piccola bretella che unisce via Padre Semeria con via Solaro.

Il conducente di una Wolksvagen Polo ha perso il controllo del mezzo, forse abbagliato dal sole molto basso in quel momento, finendo contro il muretto. Gravi danni per l’auto ma, fortunatamente, ferite lieve per il conducente, portato in ospedale in codice giallo di media gravità.

Il luogo dell’incidente è purtroppo noto e, alcuni anni fa vide un’auto capottarsi proprio contro lo stesso muretto. La strada è rimasta chiusa al traffico alcuni minuti per consentire i soccorsi mentre l’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale.