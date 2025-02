Giornata nazionale dello spreco alimentare, Vallecrosia insegna agli studenti le buone abitudini per ridurlo (Foto)

Vallecrosia celebra la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Ieri l'assessore Patrizia Biancheri si è recata nelle scuole della città per sensibilizzare i più giovani su come ridurre lo spreco alimentare.

Un'occasione per illustrare e insegnare le buone abitudini da fare ogni giorno per sprecare sempre meno. "Il 5 febbraio si è celebrata la 12esima giornata nazionale dello spreco alimentare" - fa sapere l'assessore Patrizia Biancheri - "L'obiettivo è sensibilizzare sulle profonde connessioni tra lo spreco alimentare e l'impatto ambientale sottolineando come ogni gesto possa fare la differenza".

Per l'occasione è stato anche preparato un flyer su come 'far diventare la spesa intelligente' da distribuire nelle classi. "E' un progetto che anche il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze sostiene da diversi anni all'interno dell'istituto scolastico" - sottolinea Biancheri - "Cirfood, da sempre attenta e attiva nei confronti di queste problematiche, intende rendersi parte propositiva veicolando questo messaggio ai piccoli utenti delle scuole, che diventano portatori dello stesso nei confronti delle proprie famiglie. Pertanto, verrà distribuita con il pasto un flyer da leggere in classe insieme alle/agli insegnanti e da portare a casa alla propria famiglia".