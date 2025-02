Una nostra lettrice, Stefania, ci ha scritto per segnalare una serie di buche presenti nell’asfalto di via Frantoi Canai, in frazione Bussana di Sanrmeo.

“La strada, dopo le ultime piogge, è in condizioni drammatiche con buche davvero pericolose e più di un automobilista ci ha già lasciato le ruote, ma rischiano tanto chi si muove in scooter”.