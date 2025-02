Stiamo a Sanremo: incontri, momenti di dialogo, scambio e relax nella settimana sanremese. Il palinsesto

STIAMO A SANREMO è il format che LaTarma, società fondata da Marta Donà che offre servizi di ideazione, gestione e sviluppo per il mondo della musica, entertainment, cultura e eventi, porta al Festival di Sanremo.

Stare insieme, stare qui e stare bene: stare bene per esserci e creare ricordi ed emozioni positive. La mission di quello che sarà il ‘posto’ del team di LaTarma è anche quella di creare un luogo di dialogo, incontro, scambio, ma anche il rifugio perfetto dove rallentare, spegnere il caos e godersi una pausa. Dopo due anni in cui le attivazioni legate agli artisti hanno fatto molto parlare (La Noioteca e Lido Mengoni - che ha vinto premi come ‘Miglior Evento Integrato, Miglior Evento Musicale, Best Channel Strategy ai BEA 2023), LaTarma sceglie una dimensione ‘controcorrente’ e più intima, creando un luogo dove incontrarsi, conoscersi e invitare le persone alle proprie attività. L’appartamento rappresenterà in pieno la filosofia che guida ogni giorno LaTarma, creando un ambiente inclusivo, informale, accogliente, dove decomprimere insieme nella settimana più frenetica dell’anno.

L’appartamento, allestito in modo volutamente accogliente e confortante, sarà caratterizzato dal colore bianco alla sua apertura e si colorerà e trasformerà nel corso dei giorni con le firme, i colori e le testimonianze delle persone che lo vivono.

La casa del team diventerà così il posto ideale ritrovare il proprio ritmo all’interno del vortice sanremese e scoprire molto più del mondo de LaTarma.

Insieme al relax, infatti, un ricco palinsesto di talk ed eventi permetterà di conoscere le tre anime dell’agenzia: Management, Records & Entertainment, oltre a creare nuove connessioni e occasioni di scambio di idee.

Una settimana fatta per restare: nel corso della kermesse musicale per eccellenza, infatti, le porte dell’appartamento dove vive e lavora il team di LaTarma si aprono ad aspiranti autori, producer, artisti, così come ad addetti ai lavori, appassionati del settore e studenti.

Il cartellone appuntamenti di STIAMO A SANREMO prevede innanzitutto il ritorno di LaTarma OFF Records: dopo tre fortunate edizioni svoltesi nel corso della Milano Music Week, il format sbarca a Sanremo nel corso della settimana del Festival. LaTarma Records offrirà momenti di confronto e arricchimento con artisti emergenti e aspiranti producer musicali che vogliono entrare in contatto con esperti del settore e avranno la possibilità di dialogare con il team di LaTarma Records. Gli incontri si svolgeranno il 12, 13 e 14 febbraio dalle 16 alle 17, le iscrizioni sono aperte fino alle 16:00 di oggi. L’ingresso verrà consentito tramite una selezione e fino a esaurimento posti.

I pomeriggi si arricchiranno con diversi incontri con esperti del settore per scoprire il dietro le quinte della discografia: il team di LaTarma ospiterà quotidianamente, durante la settimana sanremese, talk e momenti di approfondimento. Da A&R, passando per artisti, producer, manager, creativi, ognuno racconterà la propria esperienza e il proprio punto di vista esplorando vari aspetti all’interno del music business.

I talk verranno inaugurati martedì 11 febbraio da “STIAMO A SANREMO – Insieme nella musica. Incontro con Marta Donà e Paola Zukar”, un dialogo tra Marta Donà e Paola Zukar (Big Picture Management), alla scoperta del mondo del management. Paola e Marta condivideranno le proprie riflessioni e un punto di vista inedito sul ruolo del manager al giorno d’oggi e all’interno della settimana più importante della musica italiana come quella di Sanremo.

Mercoledì 12 febbraio si proseguirà con il talk “STIAMO A SANREMO – Come nascono le canzoni. Incontro con Aimone Romizi (F.A.S.K.), Alessandro La Cava e Madfingerz”. Dando voce a rispettivamente a un artista, un autore e un producer; scopriremo il percorso di creazione, ideazione e realizzazione di un brano musicale.

A seguire giovedì 13 febbraio è in programma “STIAMO A SANREMO – Dalla musica all’immagine. Incontro con Nick Cerioni, Simone Biavati e Camilla Grassi”, per approfondire l’immaginario, gli aspetti artistici e visivi di un progetto musicale, dialogando con uno dei più celebri stylist italiani, un fotografo che ha scattato alcuni dei più importanti artisti musicali anche internazionali e una A&R di LaTarma Records. I tre professionisti si interfacceranno nel corso della chiacchierata con la classe di Linguaggi della televisione dell’Università IULM di Milano, coordinata dalla Prof.ssa Daniela Cardini.

Il palinsesto di incontri si concluderà venerdì 14 con il talk “STIAMO A SANREMO – Comunicare la musica online. Incontro con Helio Di Nardo e Silvia Butta Calice”. Nel corso dell’incontro, Helio Di Nardo (CEO di Show Reel Factory) e Silvia Butta Calice (Co – Founder e CEO di Orbita) approfondiranno il mondo dei social e dei new media, che hanno rivoluzionato l’industria musicale, offrendo il punto di vista di chi produce e divulga contenuti digitali legati alla musica attraverso le nuove piattaforme.

Non mancherà la musica dal vivo, con l’esibizione esclusiva di Giovanni Toscano, che mercoledì 12 febbraio alle ore 19:00 presenterà la nuova puntata del suo vodcast “Un posto migliore”, il primo in Italia in cui un cantautore racconta in anteprima i brani del nuovo progetto musicale, ed eseguirà live proprio alcuni dei pezzi che faranno parte del disco.

Il mercoledì e il venerdì, inoltre, LaTarma Entertainment tornerà con il proprio format consolidato dei blind lunch. Per il terzo anno consecutivo, infatti, si svolgeranno i cosiddetti pranzi "al buio" con professionisti, creativi e imprenditori disposti a sedersi ad un tavolo senza sapere chi siano gli altri commensali, uscendo dalla propria "rete abituale" per costruirne una nuova "inaspettata". La partecipazione sarà esclusivamente su invito personale.

È possibile iscriversi agli incontri, ad eccezione dell’appuntamento del 13 febbraio riservato agli studenti dello IULM, su DICE. I link sono disponibili sui social di LaTarma.

Media partner di STIAMO A SANREMO è EST Radio, che modererà i talk quotidiani e racconterà gli eventi sulle proprie piattaforme.

Est World è un collettivo e una media house fondata a Milano nel 2019. Un punto di ritrovo fisico e digitale che vuole raccogliere le voci più disparate accumunate dalla necessità di divulgare arte, idee e cultura in tutte le loro forme. Est è un progetto che si basa sulla scoperta e sulle persone, un luogo dove tutti sono benvenuti e dove la curiosità gioca un ruolo fondamentale. Negli anni è diventato un progetto sviluppato su vari livelli che ha consentito di creare diversi tipi di contenuti e contenitori che continuano a parlarsi on e off line: dal palinsesto di programmi digitali passando per gli eventi fino ad arrivare alla content creation, il tutto partendo dal quartier generale dell’Est Bar situato in Via Tortona 12 a Milano.

Carlo Sabatucci, speaker, autore e content creator made in EST, racconterà gli eventi di STIAMO A SANREMO e sarà l’host degli incontri in programma nel corso della settimana.

Brand partner di STIAMO A SANREMO è CARIOCA Plus, che ha sposato la filosofia dell’appartamento del team LaTarma, fornendo i colori e le superfici per personalizzare la casa, e coinvolgendo due disegnatori della Scuola Internazionale di Comics, che riempiranno di colore gli ambienti. La filosofia di CARIOCA Plus si sposa perfettamente con STIAMO A SANREMO, con l’invito a ritagliarsi il tempo per lasciare il proprio segno: iniziando a disegnare ‘quello che vedi o quello che pensi’.

Partners di STIAMO A SANREMO sono anche Be Spoke Distillery, Birra Raffo, Clinique, Motta, io sono te, Anthology.

STIAMO A SANREMO – IL PALINSESTO COMPLETO.

Martedì 11

Ore 17:30 – 18:30

STIAMO a Sanremo

Insieme nella musica

Incontro con Paola Zukar e Marta Donà

Modera: Carlo Sabatucci (Est Radio)

Mercoledì 12

13:00 – 15:00

STIAMO a Sanremo

LaTarma Entertainment Blind Lunch

SU INVITO

Ore 16:00 – 17:00

STIAMO a Sanremo

LaTarma OFF Records

Ascolti con artisti e produttori emergenti

Ore 17:30 – 18:30

STIAMO a Sanremo

Come nascono le canzoni

Incontro con Aimone Romizi (F.A.S.K.), Alessandro La Cava e Madfingerz

Modera: Carlo Sabatucci (Est Radio)

Ore 19:00 – 20:20

Giovanni Toscano presenta “Un posto migliore - Il podcast” + showcase

Giovedì 13

Ore 16:00 – 17:00

STIAMO a Sanremo

LaTarma OFF Records

Ascolti con artisti e produttori emergenti

Ore 17:30 – 18:30

STIAMO a Sanremo

Dalla musica all'immagine

Incontro con Nick Cerioni, Simone Biavati e Camilla Grassi

RISERVATO AGLI STUDENTI DELL’UNIVERSITÀ IULM DI MILANO

Modera: Carlo Sabatucci (Est Radio)

Venerdì 14

13:00 – 15:00

STIAMO a Sanremo

LaTarma Entertainment Blind Lunch

SU INVITO

Ore 16:00 – 17:00

STIAMO a Sanremo

LaTarma OFF Records

Ascolti con artisti e produttori emergenti