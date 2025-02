Al Festival di Sanremo 2025 arriva Festival Zone Radio, l'esclusivo polo radiofonico ospitato all'Hotel Morandi

Nel contesto del Festival di Sanremo 2025 nasce FESTIVAL ZONE, realtà che unisce diversi eventi collaterali al Festival di Sanremo e che ospita, tra le diverse location dislocate sul territorio, "FESTIVAL ZONE RADIO", il polo radiofonico che accoglierà nel prestigioso Hotel Morandi (Corso Matuzia, 51, Sanremo) otto rinomate emittenti regionali. Il polo radiofonico ospiterà tutta la settimana, in un contesto intimo e accogliente, gli artisti e i loro entourage.

Queste le radio che avranno la loro sede all’interno di "FESTIVAL ZONE RADIO" e che raggiungono quotidianamente un pubblico di circa 600 mila ascoltatori e settimanalmente di oltre 3 milioni di ascoltatori complessivi: CiccioRiccio, Radio Stop, Radio Studio Delta, Rgs/Tgs/Rtp, Radio Dolomiti, Radio Linea N° 1, Radio Studio Centrale e Radio Punto Nuovo.

Ogni emittente radiofonica, con le proprie peculiarità e modalità, regalerà alla sua platea di ascoltatori interviste uniche e originali nelle quali i protagonisti sanremesi si racconteranno in un’atmosfera di serenità, dando spazio a emozioni, esperienze e curiosità e realizzando contenuti esclusivi. La missione di Festival Zone Radio è quella di creare un rifugio per gli artisti dove raccontarsi e condividere la magia del festival in libertà.

Partner dell’area è ALL MUSIC ITALIA, riferimento nel settore della musica italiana, capace di attirare oltre un milione di lettori mensili tra appassionati di musica, artisti e addetti ai lavori. All Music Italia sarà anch’esso presente e attivo con interviste e attività nell’area di Festival Zone Radio.

«Per il nostro sito è un grande piacere essere partner di questo nuovo e importante polo radiofonico nella settimana che, più di ogni altra, celebra quel grande affresco di cui ci occupiamo con amore da quasi 11 anni: la musica italiana – afferma Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia - Essere presenti con una nostra postazione accanto a questi validi professionisti è una scelta oculata. Queste importanti radio regionali, infatti, portano avanti tutto l’anno l’obiettivo di valorizzare la musica italiana e, soprattutto, come il nostro sito, prestano costante attenzione alla musica e agli artisti emergenti, oggi più che mai orfani di attenzioni nel nostro Paese».

Main sponsor del polo radiofonico è Silvian Heach.