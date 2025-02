Il Comune di Sanremo aderisce alle celebrazioni per il “Giorno del Ricordo” con una cerimonia in via Martiri delle Foibe (lato via San Francesco) domenica 9 febbraio (ore 11.30), realizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale di Imperia dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. L'evento ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria.

