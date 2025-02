Lunedì 10 febbraio al ‘Living Garden Hub’ Marino Bartoletti presenta i suoi nuovi libri sul Festival

Da domenica 9 a domenica 16 febbraio a Sanremo arriva Living Garden Hub (Giardini di Vittorio Veneto), il nuovo spazio a pochi passi dal Teatro Ariston e dal Casinò di Sanremo che, durante la settimana del Festival di Sanremo, ospita eventi, talk e tanto altro in un contesto esclusivo con terrazza sul mare. Lunedì 10 febbraio alle 16 il giornalista e scrittore Marino Bartoletti presenta i suoi nuovi libri “Almanacco del Festival di Sanremo” e “Il festival degli dei”, entrambi usciti per Gallucci Editore. A moderare l’incontro il giornalista e critico musicale John Vignola.

“Almanacco del Festival di Sanremo” è un resoconto rigoroso dei fatti, ma anche di aneddoti, atmosfere, curiosità e colpi di scena. Marino Bartoletti, grande conoscitore di questa manifestazione, ci racconta il Festival di Sanremo anno per anno in tutte le sue 74 edizioni: le classifiche, i vincitori, le canzoni partecipanti e quelle più vendute. La prefazione è di Carlo Conti.

“Il Festival degli dei”, invece, è un romanzo adatto a tutti gli amanti della musica italiana e appassionati del Festival di Sanremo. Un racconto originale e appassionante, la versione paradisiaca del Festival di Sanremo con tutte le leggende che vi avevano preso parte: da Mia Martini a Domenico Modugno, da Gabriella Ferri a Mino Reitano, da Umberto Bindi a Ivan Graziani, da Lucio Dalla a Rino Gaetano, da Little Tony a Giorgio Gaber, da Milva a Sergio Endrigo, da Giuni Russo a Enzo Jannacci, da Mango a Claudio Villa, da Pierangelo Bertoli a Toto Cutugno e tanti altri.

Marino Bartoletti (Forlì, 1949) è uno dei più celebri giornalisti italiani. Ha condotto e spesso ideato trasmissioni storiche come Il processo del lunedì, La Domenica Sportiva, Pressing, Quelli che il calcio. È stato direttore del “Guerin Sportivo” e dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, oltre che delle testate sportive della Rai e di Mediaset. È una delle fi gure televisive più amate dal pubblico e anche un grande esperto di musica. In particolare della storia del Festival di Sanremo, del quale è stato giurato, opinionista e anche selezionatore delle canzoni in gara.

Tra gli appuntamenti del Living Garden Hub, domenica 9 febbraio ci sarà un’esclusiva Cena di Gala (con il contributo di Centro Latte Faraldi, Latte Alberti, Tanagrina, Frantoio Sant’Agata e Pasta Morena) in cui verrò presentato in anteprima il Piatto del Festival, “Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda”, firmato quest’anno dallo Chef Matteo Milandri di Casa Artusi. L’iniziativa, promossa dal Gruppo MoreNews e CNA Imperia, mira a valorizzare il territorio e la sua cucina in un contesto internazionale come il Festival di Sanremo.

Durante la settimana sanremese ci sarà “SanreMix - Esplorando il Festival: artisti, storie e passioni”, uno spazio dedicato a interviste a ospiti, operatori del settore e approfondimenti su tutto ciò che ruota intorno alla macchina del Festival di Sanremo.