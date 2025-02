Sanremo: nuova aggressione contro un agente della Polizia Penitenziaria nel carcere di Valle Armea

Nuova grave aggressione in poche ore ai danni di agenti della Polizia penitenziaria nel carcere di Valle Armea a Sanremo. E’ accaduto oggi anche se, come riporta il sindacato UilPa sono circa tre al giorno le aggressioni dei detenuti ai danni degli operatori in tutto il Paese. “Purtroppo siamo costretti a registrare la sostanziale inerzia del ministero e, più in generale, del governo” dice Fabio Pagani.

Stamattina verso le 9,30, un detenuto di origine magrebina mentre rientrava nella sezione di apparenza, ha aggredito violentemente l’agente di servizio, prima con un violento pugno al petto e poi con ulteriori colpi fino a spingerlo contro i cancelli procurando al poliziotto varie ferite e contusioni.

L’agente è stato trasportato d’urgenza al nosocomio cittadino, riportando una prognosi di 7 giorni. “È assolutamente indispensabile e urgente – conferma Pagani - rafforzare gli organici della Polizia penitenziaria e potenziarne equipaggiamenti e dotazioni strumentali. Chiediamo al dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Ministero della Giustizia, di costituirsi parte civile nei procedimenti penali a carico di detenuti che abbiano aggredito e procurato lesioni permanenti agli operatori penitenziari e, conseguentemente, pure danni all’erario”.