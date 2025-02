Sanremo: nella stazione ferroviaria da oggi attivo Wi-Fi Station che consente l’accesso alla rete internet con registrazione gratuita

Attivo da ieri il Wi-Fi Station nella stazione di Sanremo. Il servizio, messo a disposizione da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), consente l’accesso alla rete internet per tutta l’utenza con registrazione gratuita. I passeggeri possono usufruire dei servizi della rete durante la permanenza in ambito ferroviario, con accesso anche alle informazioni utili per il viaggio. E’ sufficiente inserire il proprio numero di telefono ed entrare nel portale dedicato collegandosi gratuitamente alla rete. Il progetto di Wi-Fi Station rientra nel più ampio programma di rinnovo tecnologico dello scalo ferroviario sanremese: con un investimento complessivo di 15 milioni di euro, gli interventi ad opera di RFI vedranno ammodernati tutti gli impianti di stazione.

E’ stato quindi mantenuto l’impegno preso ad ottobre, durante un sopralluogo congiunto alla presenza del sindaco Alessandro Mager, dell’assessore Alessandro Sindoni e dei rappresentanti del Gruppo FS. Proprio in quell’occasione, il tema del WI FI e della copertura telefonica era stato fortemente sollecitato dal sindaco e dall’assessore affinché venisse attivato prima del Festival, poiché oltre all’accesso internet era preclusa anche la possibilità di telefonare in emergenza.

“Ringraziamo Rete Ferroviaria Italiana - dichiarano il sindaco Mager e l’assessore Sindoni - con la quale sin da subito abbiamo trovato collaborazione e unione di intenti. Oggi è stato rispettato un impegno e finalmente viene colmata una grande lacuna che permetterà ai viaggiatori di muoversi in sicurezza. Seguiranno altri interventi sui tapis roulant e sugli impianti traslo-elevatori che prenderanno il via dopo il Festival. Come abbiamo già avuto occasione di ricordare, la stazione ferroviaria è uno dei punti di primo accesso della nostra città e, in quanto tale, desideriamo che venga valorizzata al meglio. Oggi possiamo dire che questo percorso ha avuto inizio”.

Rete Ferroviaria Italiana, anche attraverso la nuova modalità di connessione al portale e le varie azioni di Digital Transformation, persegue il piano di rendere le proprie stazioni dei poli sempre più inclusivi e accessibili, luoghi funzionali alle esigenze di una mobilità integrata e sostenibile, attraverso soluzioni innovative dedicate al viaggiatore, in linea con gli obiettivi del Piano industriale 2025-2030 del Gruppo FS Italiane.