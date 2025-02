Sanremo: nuovo incidente di fronte alle poste di via Roma, una lettrice chiede il ripristino del semaforo

Una nostra lettrice, Daniela De Bellis, è tornata sull’incidente di ieri in via Roma, di fronte alle Poste Centrali:

“Sono invalida in sedia rotelle e ho il terrore di attraversare sulle strisce pedonali all'incrocio perché, almeno due volte la settimana ci sono incidenti per mancata precedenza che coinvolgono autovetture, moto e motorini e pedoni. Sono stanca di questa pericolosissima situazione per tutti i residenti e turisti che vede un continuo andirivieni di ambulanze con feriti e, ahimè, anche morti. Ci sono i semafori ma non hanno mai funzionato, perchè? C'è una scuola e le poste con bambini e anziani che devono attraversare. Chiedo un immediato ripristino dei semafori anche in previsione dell'imminente Festival”.