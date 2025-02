Sanremo: gravi problemi per l'illuminazione pubblica, un lettore "Ieri sera in via Nino Bixio ho contato 15 lampioni spenti"

Un nostro lettore, Alfonso, ci ha scritto per segnalare la situazione in cui versa l’illuminazione pubblica di Sanremo:

“Ieri sera, ad esempio, solo percorrendo via Nino Bixio, ho contato oltre 15 lampioni non funzionanti. In alcuni punti della città ormai sono mesi che ci sono lampioni spenti e nessuno si è premurato di ripristinarne il corretto funzionamento. Considerando che il servizio di illuminazione pubblica viene finanziato dai cittadini (e peraltro in modo non trascurabile) è legittimo aspettarsi un’attenzione ben maggiore da parte dell’amministrazione comunale. Mi aspetto una risposta concreta e tempestiva da parte dell’assessore competente e dell’intera giunta. Il problema non è solo estetico, ma riguarda anche la sicurezza dei cittadini. Speriamo che si possa arrivare ad una soluzione in brevissimo tempo”.