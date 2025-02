Donate novecento montature e novecento lenti dal Lions Club Italia alla Scuola di Ottica dell'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia

L’Istituto di Istruzione Superiore “Fermi Polo Montale” di Ventimiglia, ha ricevuto una donazione particolarmente significativa da parte dei Lions Club Italia. Si tratta di ben 900 montature per occhiali e 900 lenti graduate, un gesto concreto che avrà un impatto diretto sugli studenti del Corso di Ottica della scuola, un indirizzo altamente specializzato che prepara i futuri professionisti del settore.

Questo generoso contributo non solo offre agli studenti l'opportunità di lavorare con materiali di alta qualità, ma arricchisce anche la loro esperienza didattica, consentendo loro di affinare le loro competenze pratiche in un ambiente altamente tecnologico. La collaborazione tra i Lions e l'Istituto di Ottica rappresenta un perfetto esempio di come solidarietà e formazione possano intrecciarsi per offrire opportunità reali e concrete ai giovani.

Un Corso di Ottica Completo e Avanzato

Il Corso di Ottica si distingue per la qualità della didattica esperienziale. Gli studenti hanno l’opportunità di imparare non solo dalla teoria, ma anche attraverso ore di laboratorio pratico, essenziali per consolidare le conoscenze e sviluppare competenze pratiche. I laboratori sono dotati di tecnologie all'avanguardia, permettendo ai ragazzi di sperimentare direttamente le applicazioni della fisica ottica e delle tecniche optometriche più moderne.

Il corso si propone di formare professionisti pronti ad affrontare le sfide del mondo del lavoro, in un settore che offre numerose opportunità di carriera. Con l'acquisizione delle giuste competenze pratiche, gli studenti sono in grado di inserirsi rapidamente nel mercato del lavoro, trovando impiego come ottici. Inoltre, il diploma in Ottica consente di accedere a un percorso universitario in Fisica Ottica, Optometria, Ortottica e Medicina, offrendo una solida base per chi desidera proseguire gli studi in queste discipline affini.

Un Lavoro Sicuro e Ben Remunerato

Il settore ottico è in continua crescita, e gli ottici e optometristi sono figure molto richieste. L’occupazione nel settore è generalmente sicura e ben remunerata, con possibilità di evoluzione in diversi ambiti professionali, dalla gestione di negozi di ottica fino a ruoli più specialistici in cliniche e ospedali.

Il Corso di Ottica dell’Istituto Fermi Polo Montale prepara gli studenti non solo a lavorare con precisione e professionalità, ma li guida anche verso un futuro lavorativo stabile e ben retribuito. Grazie alla sua offerta formativa altamente qualificante, gli studenti del corso sono pronti a inserirsi con successo in un mercato del lavoro sempre più competitivo.

Un Ringraziamento ai Lions

Il gesto dei Lions Club Italia, che hanno donato 900 montature, merita un particolare ringraziamento. Questa donazione si inserisce in una lunga tradizione di impegno sociale da parte dei Lions, che da sempre sostengono iniziative di grande valore per le comunità locali, in particolare nel settore della formazione e dell’istruzione.

L'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia esprime il proprio sincero apprezzamento per questo gesto di solidarietà che contribuirà a migliorare la qualità dell'istruzione offerta ai suoi studenti e li aiuterà a entrare in contatto con materiali professionali, già utilizzati nel settore, mettendoli in condizione di apprendere con maggiore efficacia e realismo.

In conclusione, il Corso di Ottica dell'Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia rappresenta una scelta formativa di grande valore, che offre a tutti coloro che desiderano intraprendere una carriera in ambito ottico una preparazione completa, pratica e molto competitiva, garantendo un futuro lavorativo stabile e soddisfacente.