Confartigianato Imperia allestisce la lega del Fantasanremo: sfida il Movimento Giovani Imprenditori

Il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imperia costituisce la sua squadra e lancia la sua sfida al FantaSanremo. La nota competizione, diventata ormai peculiarità integrante del Festival di Sanremo, è un must per fan e brand nazionali, tanto che brand del calibro di Motorola, Chanteclair, Lavazza, Colgate, GrandVision, RaiRadio2 e Ticketone tra gli altri sono sponsor della goliardica gara che somma i bonus e i malus dei cantanti dietro le quinte e sul palco della Canzone Italiana.

“Siamo uniti dalla passione per l’artigianato e l’imprenditoria ma anche dallo spirito di squadra e dalla voglia di divertirci insieme - dichiara Alessandro Boeri, presidente provinciale del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imperia - Per questo, abbiamo deciso di creare una lega ufficiale al Fantasanremo, aperta a tutti i giovani imprenditori e amici che vogliono mettersi in gioco con noi. Si tratta senz’altro di un’occasione per rafforzare il nostro network, condividere momenti di leggerezza e aggiungere un pizzico di sana competizione alla nostra community. Invitiamo chi vorrà ad iscriversi alla Lega di Confartigianato Imperia e sfidarci a colpi di bonus e malus, così da partecipare e a far parte di un gruppo che crede nella forza della collaborazione e nel valore dello stare insieme. Mentre ci sfidiamo, continuiamo a lavorare con determinazione per sostenere l’imprenditoria giovanile, portando avanti progetti e iniziative concreti per il futuro delle nostre imprese”.

Partecipare è semplice: bisogna scaricare l’app sul tuo telefonino, creare la squadra selezionando i cantanti preferiti, nominare un capitano ed unirsi alla lega di Confartigianato Imperia.