Tavolo del Turismo a Palazzo Garnier: definite le date di "Bordighera Outdoor Experience 2025"

Tre giorni per conoscere al meglio il territorio. Dal 31 maggio al 2 giugno andrà in scena "Bordighera Outdoor Experience 2025". Le date sono state definite in mattinata durante un incontro del Tavolo del Turismo.

"Oggi a Palazzo Garnier una lunga e fruttuosa riunione con il Tavolo del Turismo" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito presente alla riunione insieme agli assessori Melina Rodà e Martina Sferrazza - "Dopo aver analizzato i dati in crescita di arrivi e presenze nel 2024, si è parlato tra l’altro delle prossime azioni del progetto 'Bordighera en plein air', del percorso verso 'Monet 2026', di eventi strategici e di nuove iniziative, sempre puntando allo sviluppo del nostro territorio come destinazione turistica esperienziale, destagionalizzata e sostenibile".

"Durante l’incontro sono state definite le date di Bordighera Outdoor Experience 2025: dal 31 maggio al 2 giugno Bordighera sarà capitale outdoor del ponente!" - sottolinea il primo cittadino.