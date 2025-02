Sanremo 2025: 'Philips Sonicare' nella città dei fiori con 'CASA FAB!'

Philips Sonicare sarà protagonista a Sanremo durante la settimana più importante della musica italiana, attraverso una collaborazione con FAB!, la piattaforma social dedicata alla community femminile. Questa sinergia prenderà vita grazie a CASA FAB! Powered by Philips Sonicare, un’installazione unica situata nel cuore pulsante della città dei fiori, a pochi passi dal Casinò in Corso Imperatrice, e aperta al pubblico da martedì 11 a sabato 15 febbraio.

Con il concept ‘Smile bright like a diamond – Il sorriso che unisce’, Philips celebra il sorriso come simbolo universale di gioia e connessione. CASA FAB! Powered by Philips Sonicare sarà il fulcro di interviste, giochi e contenuti esclusivi che racconteranno l’emozione e l’energia del Festival, con il sorriso come tema centrale.

Un’esperienza immersiva tra self-care e musica

Ispirata al trend della ‘salle de bain’ come set glamour e spazio personale, CASA FAB! Powered by Philips Sonicare offrirà ai visitatori un’atmosfera unica. Passanti e ospiti potranno immergersi, tutti i giorni dalle 10 alle 20, in un’esperienza coinvolgente fatta di giochi e attività a tema musicale, scoprendo il legame tra benessere e musica. Nel corso della settimana, i visitatori avranno inoltre l’opportunità di scoprire i nuovi spazzolini elettrici Philips Sonicare, dotati dell’esclusiva tecnologia Next Generation Sonicare progettata per migliorare la routine di igiene orale. Il team Philips sarà presente per illustrare i benefici di questa tecnologia e offrire consigli personalizzati su come ottenere un sorriso sano e radioso.

“Siamo entusiasti di partecipare per la prima volta alla kermesse, un evento che rappresenta un momento iconico di celebrazione e condivisione per milioni di italiani”, afferma Simone Marcucci, Media & PR Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia. “Con CASA FAB! powered by Philips Sonicare vogliamo offrire a tutti un’esperienza ingaggiante che unisce la cura dell’igiene orale al piacere di condividere momenti unici”.