Sanremo: nei weekend prima e dopo il festival appuntamento con l’edizione invernale di ‘Saldi di Gioia’ di Confcommercio

Nei weekend dell’8 e 9 febbraio e del 15 e 16 febbraio, dalle 9.30 alle 19.30, Sanremo si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti degli affari e delle occasioni imperdibili, grazie l’attesissima edizione invernale di “Saldi Gioia” della Confcommercio, che quest'anno si presenta in edizione doppia.

L'evento si svolgerà in concomitanza con il 75° Festival della Canzone di Sanremo, creando così un'atmosfera ulteriormente festosa e vibrante in tutte le vie della città. I negozi del centro e delle zone limitrofe offriranno sconti straordinari e promozioni imperdibili, rendendo questa manifestazione un'opportunità unica per fare shopping e approfittare di affari eccezionali.

Sottolinea Paolo Lavista, Presidente provinciale di Confcommercio Federazione Moda Italia: «Questo appuntamento invernale rappresenta un’importante occasione, soprattutto per il fatto che proponiamo una doppia data, anche coincidente con il Festival, per dare maggiori opportunità alla clientela di trovare interessanti occasioni e alle attività commerciali di avere una maggiore visibilità in un periodo in cui il maggior afflusso di pubblico può a volte creare difficoltà alle attività presenti soprattutto nella zona rossa del Festival».