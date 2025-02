Sanremo: tentato furto di un maxi yacht a Portosole, donna francese arrestata dalla Polizia

Una donna francese è indagata dalla Polizia per il tentato furto di un maxi yacht a Portosole di Sanremo. I fatti sono avvenuti l’altra notte e non sono stati messi a segno per l’allarme lanciato dall’equipaggio della barca vicina.

Gli agenti sono intervenuti bloccando la donna in flagranza di reato ed ora sono in corso le indagini da parte degli inquirenti. Si stanno anche verificando le immagini delle telecamere del porto turistico matuziano per capirne i movimenti. La donna è stata arrestata mentre, dai filmati delle telecamere dello yacht si potrebbe risalire ad eventuali complici.

La donna dovrà comparire in tribunale il prossimo 14 febbraio.