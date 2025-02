Inaugurata 'Casa Sanremo', casa ufficiale del Festival della canzone italiana

È stata inaugurata questa sera Casa Sanremo, la casa ufficiale del Festival della Canzone Italiana all'interno del Palafiori. Per la Regione Liguria erano presenti al taglio del nastro il vicepresidente Alessandro Piana e gli assessori Luca Lombardi e Marco Scajola.



La Liguria ha allestito all'interno di Casa Sanremo alcuni spazi di comunicazione promozionale che, nei giorni del Festival, faranno conoscere il territorio, la sua bellezza e le sue attrattive. In prossimità dell’ingresso principale il visitatore è subito accolto da una “immersive experience” della Liguria con due ledwall di 9 metri x 2, dove verrà proiettato un filmato che promuove le bellezze liguri: mare, parchi e borghi insieme agli spot della campagna “Liguria una bella vita” che raccontano la regione in tutte le stagioni. Gli stessi filmati verranno diffusi nei monitor distribuiti all’interno di Casa Sanremo. Dopo la presentazione ufficiale in prima serata, lo spot-cartolina di Sanremo andrà a sostituire filmati di “Liguria una bella vita” nella diffusione sugli schermi.