Riforma del codice della strada, a Camporosso giornata di formazione per la polizia locale (Foto e video)

Una giornata di formazione e studio sulla riforma del codice della strada rivolta alla polizia locale delle province di Imperia e Savona è stata organizzata oggi al centro polivalente Giovanni Falcone a Camporosso.

All'incontro proposto dal sindacato unitario lavoratori della polizia locale con il patrocinio dei comuni di Camporosso e Vallecrosia erano presenti anche alcuni carabinieri e poliziotti. "Ci siamo posti tra i tanti obiettivi quello della formazione dei colleghi" - dice Claudio Mascella, segretario nazionale Sulpl, presente insieme al segretario regionale Sulpl Claudio Musicò e al segretario provinciale Sulpl Fabio Delucchi - "In questi giorni cominciano a prendere in campo molte riforme del codice della strada e alcune significative per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza o sotto sostanze stupefacenti e, perciò, è opportuno dare giuste informative e aggiornamenti a tutti gli operatori della polizia locale".

"Una giornata di studio rivolta principalmente alla polizia locale delle province di Imperia e Savona ma vi sono anche colleghi che sono giunti da Genova e sono presenti pure colleghi della polizia di Stato e carabinieri" - fa sapere il segretario provinciale Sulpl Fabio Delucchi.

"La legge 177 del 25 novembre ha apportato modifiche che oggi scindiamo in due distinte fasi, quelle immediatamente operative e quelle che dovranno attendere decreti attuativi" - dichiara il tecnico del traffico e comandante in coscienza della polizia locale Ezio Giuliano Bassani - "Gli argomenti che affrontiamo oggi sono la sospensione breve della patente di guida, la guida in stato di ebbrezza e con uso di stupefacenti; l'eccesso di velocità; l'abbandono di animali; bici e monopattini; neopatentati e soste vietate e soste regolamentate".

"Siamo vicini alla polizia locale come amministrazione comunale" - afferma il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Li ringraziamo per quello che fanno ogni giorno e per quello che faranno per la comunità".

"Una giornata di adeguamento a quelle che sono le normative attuali" - sottolinea il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Purtroppo, il lavoro della polizia locale spesso viene in contrapposizione con quelle che sono le emozioni delle persone che vengono fermate. Chiedo cortesemente a ogni operatore di fare sempre attenzione all'emotività delle persone anche se capisco la difficoltà di rimanere sempre disponibili e assertivi. I fatti di cronaca dimostrano che al giorno d'oggi abbiamo di fronte sempre delle incognite, perciò, fate attenzione. L'assertività è l'unico sistema per salvarsi dalle provocazioni".