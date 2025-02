Raccolta rifiuti durante il Festival, Di Baldassare (Confcommercio): "Attivati servizi integrativi per agevolare le attività commerciali"

Amaie Energia ha accolto le istanze della Confcommercio di Sanremo volte ad agevolare il conferimento dei rifiuti per la raccolta differenziata nella settimana del Festival. In questo senso la società ha creato una serie di iniziative per migliorare il servizio ed agevolare in particolare le utenze non domestiche, mantenendo in questo modo il decoro urbano in una settimana particolarmente importante per la città anche dal punto di vista delle presenze turistiche.

“Con l’approssimarsi della settimana del Festival, siamo lieti di poter comunicare che Amaie Energia, in collaborazione con l’assessore all’Ambiente Ester Moscato, spiega il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare, ha attivato una serie di servizi integrativi per agevolare tutte le attività commerciali e garantire il decoro urbano durante questo periodo di grande afflusso. In particolare, è stato attivato un numero di riferimento dedicato per le utenze non domestiche, 339/3004910, attivo in orario pomeridiano. Questo numero sarà disponibile per ricevere segnalazioni e per aiutare i commercianti a gestire le loro esigenze straordinarie, in modo tempestivo e efficace”.

L’ufficio della Confcommercio di Sanremo è a disposizione per ogni chiarimento e ulteriore informazione in merito.

(In allegato la comunicazione ufficiale di Amaie con tutte le informazioni operative del servizio)