Sanremo, la segnalazione di una nostra lettrice: "Il parcheggio sotto corso Imperatrice totalmente al buio" (foto)

La nostra lettrice Lucia Pappalardo ci scrive per segnalare che il parcheggio sito sotto Corso Imperatrice, Lungomare Vittorio Emanuele II, "prospiciente le spiagge è ora totalmente al buio, rendendolo molto pericoloso per chi ne usufruisce, come la sottoscritta al ritorno dal lavoro, nelle ore serali. Fino a qualche giorno fa era buia solo la zona terminale più ad est (dalla pizzeria Solentiname in giù), stasera era tutto completamente al buio fino alla parte ovest (verso i bagni Paradiso). Si parla molto di sicurezza per le donne e lotta alla microcriminalità, questa comincia con una buona illuminazione pubblica.

Ho segnalato la cosa all'ufficio URP del comune e mi hanno risposto di segnalare il guasto alla ditta che si occupa dell'illuminazione pubblica a Sanremo, tra lascio ogni commento.

Allego foto della zona ieri sera al mio rientro dal lavoro ore 19".