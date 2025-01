Ventimiglia, Pd: "Ripristinare gli stalli per carico e scarico in via Tenda" (Foto)

In consiglio comunale a Ventimiglia sbarca un'interrogazione sul ripristino degli stalli per carico e scarico in via Tenda presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico Vera Nesci e Alessandro Leuzzi.

"L'interrogazione aveva ad oggetto lo stallo che era stato messo a disposizione per l'associazione Ambulanze Veterinarie e, per fare ciò, erano stati tolti gli stalli di sosta per l'operazione di carico e scarico in via Tenda" - fa sapere il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci.

"E' un'interrogazione del marzo 2024 che ha avuto una risposta nel maggio 2024 in cui si diceva che ci sarebbe stato l'impegno di rimettere lo stallo di sosta per l'operazione di carico e scarico perché a quanto pare era necessario" - sottolinea Nesci - "In realtà si dava una risposta positiva a quello che era il mio dubbio perché si era creato uno stallo per Ambulanze Veterinarie che mi pare che adesso non ci sia più, però, non mi risulta che ci siano gli stalli per carico e scarico. Sono, perciò, parzialmente soddisfatta".