Sanremo, successo per Alessandro Cecchi Paone ai Martedì Letterari: viaggio nella storia con "Raimondo di Sangro di Sansevero" (Foto e video)

Grande partecipazione e interesse oggi pomeriggio al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove si è tenuto un nuovo appuntamento dei Martedì Letterari, questa volta eccezionalmente di giovedì. Alessandro Cecchi Paone, noto giornalista e divulgatore, ha presentato il suo ultimo saggio dal titolo “Raimondo di Sangro di Sansevero. Dialogo sull’immortalità” (Armando De Nigris Editore).

L’opera, dedicata a una delle figure più affascinanti e enigmatiche del Settecento, ha catturato l’attenzione del pubblico in sala, conducendolo in un viaggio tra scienza, alchimia, fede e conoscenza. Raimondo di Sangro, principe di Sansevero e inventore dalle mille sfaccettature, è stato il punto focale del dibattito, che ha spaziato dai misteri della celebre Cappella Sansevero di Napoli, famosa per le sue sculture simboliche come il celebre Cristo Velato, fino ai segreti legati alla ricerca dell’immortalità.

Durante la presentazione, il giornalista ha anche raccontato come l’eredità di Raimondo di Sangro sia ancora oggi oggetto di studio e dibattito, in particolare per il suo contributo all’arte e alla cultura napoletana e per il suo ruolo nella diffusione delle scienze esoteriche e sperimentali.

L’incontro si è concluso con un dibattito aperto, durante il quale il pubblico ha avuto l’opportunità di porre domande all’autore, arricchendo ulteriormente la discussione. Gli applausi finali hanno sancito il successo dell’evento, che si inserisce perfettamente nel contesto dei Martedì Letterari, noti per la loro capacità di offrire spunti di riflessione culturale e approfondimenti storici.