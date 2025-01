Sanremo: domani pomeriggio al Floriseum primo incontro per le conferenze dedicate al patrimonio arboreo

Domani pomeriggio, dalle ore 16:30, presso la sede del Floriseum a Sanremo, si terrà il primo incontro del ciclo di conferenze dedicate al patrimonio arboreo organizzate dall’associazione 'Amici del Giardino di Villa Ormond', dal titolo 'Impariamo a conoscere e capire gli alberi vetusti che vivono con noi'. L'ospite dell'evento sarà il Prof. Marco Devecchi dell’Università di Torino, esperto nel campo della botanica e della gestione degli spazi verdi urbani.

Durante l’incontro, il Professor Devecchi condividerà le sue riflessioni sul dibattito accademico e sociale in corso riguardo alla conservazione e valorizzazione degli alberi storici. Sarà l'occasione per discutere di esperienze significative e buone pratiche sviluppate nel tempo, contribuendo così a una maggiore consapevolezza sull'importanza di questi straordinari alberi vetusti. L'incontro è aperto al pubblico e si rivolge a tutti coloro che sono interessati a conoscere meglio il patrimonio arboreo e il suo ruolo cruciale nelle nostre città.

Il patrimonio arboreo rappresenta una risorsa fondamentale per il miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane. Negli ultimi anni, sono state promosse numerose iniziative sia a livello europeo che nazionale, volte a incentivare la piantumazione di nuovi alberi, con l’obiettivo di contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico e dell’inquinamento. Tuttavia, è fondamentale non dimenticare l'importanza degli alberi vetusti, che non solo raccontano la storia dei luoghi e delle comunità locali, ma pongono anche sfide significative per la loro gestione e il loro rinnovamento.