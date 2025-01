Scuolabus, Bordighera riaffida il servizio a Riviera Trasporti

Bordighera cambia nuovamente la ditta che si occuperà del servizio scuolabus. Non sarà più la ditta Gallo, a cui il Comune aveva affidato il servizio dai primi di gennaio, ma se ne occuperà Riviera Trasporti, che tornerà ad accompagnare i bambini a scuola e a casa al termine delle lezioni.

Lo comunica l'assessore Martina Sferrazza alle famiglie degli studenti che usufruiscono del servizio scuolabus: "Dopo opportune verifiche ai sensi di legge da parte degli uffici comunali è emersa la necessità di risolvere il rapporto con la ditta Gallo. Da ciò ne è disceso il tempestivo affidamento diretto ad altra ditta specializzata nel settore per il periodo dal 3 febbraio al 30 giugno per non interrompere il servizio".

"Riviera Trasporti si è resa disponibile a espletare il servizio" - annuncia l'assessore Sferrazza - "Pertanto, da lunedì 3 febbraio il servizio riprenderà con Rt".