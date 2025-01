Scuolabus, niente più Rt: Bordighera affida il servizio alla ditta Gallo

Bordighera cambia la ditta che si occuperà del servizio scuolabus. Non sarà più la Riviera Trasporti ad accompagnare i bambini a scuola e a casa al termine delle lezioni. Da giovedì scorso, infatti, il servizio è stato affidato alla ditta Gallo.

"Pertanto, non sarà più l’RT a effettuare il servizio ma la nuova ditta appaltatrice" - sottolinea l'assessore - "Per le famiglie e i bambini non cambierà niente dal servizio precedente, rimarranno anche gli stessi 'nonni vigili' a supporto della nuova ditta".