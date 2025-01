Pompeiana e Castellaro puntano sulla mobilità ciclabile: approvato il progetto per il bando "Bici in Comune"

Il Comune di Pompeiana, in collaborazione con quello di Castellaro, ha approvato un ambizioso progetto finalizzato alla promozione della mobilità ciclabile e del cicloturismo sul territorio. La Giunta comunale di Pompeiana ha deliberato di aderire, in qualità di ente capofila, al bando "Bici in Comune" promosso da Sport e Salute SpA, con un intervento che mira a valorizzare i percorsi cicloturistici nei due territori.

Il progetto, denominato “Incentivazione della mobilità ciclabile e valorizzazione dei percorsi cicloturistici nei Comuni di Pompeiana e Castellaro”, prevede un investimento complessivo di 36.340 euro, interamente richiesto come contributo dal bando. Non è previsto alcun cofinanziamento da parte dei Comuni coinvolti. Tra gli obiettivi principali, vi sono la riqualificazione e la digitalizzazione dei percorsi ciclabili esistenti, l'organizzazione di eventi sportivi ciclistici e la promozione di attività con le scuole.

La candidatura al bando è stata possibile grazie a una convenzione tra i due Comuni, approvata dal Consiglio comunale di Castellaro e di Pompeiana, che consente la progettazione in forma associata. Pompeiana si occuperà della gestione delle procedure di appalto e di tutti gli aspetti economici e finanziari. Le attività, una volta finanziate, dovranno essere completate entro 24 mesi dall'avvio.

La Giunta Comunale ha inoltre incaricato il Responsabile Unico del Procedimento di occuparsi degli adempimenti necessari per la corretta presentazione e realizzazione del progetto. Con questa iniziativa, Pompeiana e Castellaro ribadiscono il loro impegno a favore di una mobilità sostenibile e di uno stile di vita sano, puntando a trasformare il territorio in una meta attrattiva per gli amanti del cicloturismo e delle attività all'aria aperta.