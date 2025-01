Sanremo, sindaco e vicesindaco a pranzo alla mensa della scuola Rubino: “Cibo di buona qualità e cura dei dettagli”

Questa mattina il sindaco Alessandro Mager e il vicesindaco Fulvio Fellegara si sono recati alla scuola Rubino di Baragallo per effettuare una verifica alla cucina e, con l’occasione, si sono fermati a pranzo per monitorare il servizio offerto.

“E’ stata una bella occasione per stare insieme ai bambini – dichiara il sindaco - e per verificare di persona la qualità del servizio offerto. Oggi è stato servito un cibo di buona qualità e particolare attenzione è stata dedicata alla cura dei dettagli. Ringrazio il personale scolastico, i dirigenti, gli insegnanti e tutti coloro che lavorano quotidianamente per garantire questo servizio. La nostra presenza si inserisce all’interno dell’applicazione del nuovo regolamento – aggiunge il vicesindaco – in quanto, lo ricordiamo, a partire da questo mese è possibile, da parte non solo dei componenti della commissione mensa ma anche degli assessori e dei consiglieri comunali, visitare i locali dove vengono preparate le pietanze e testare i menù con l’obiettivo di verificarne la qualità.”

L’amministrazione comunale procederà con ulteriori verifiche in altri plessi scolastici, per attestare il rispetto degli standard qualitativi e assicurarsi che venga sempre garantito un servizio efficiente e di livello.