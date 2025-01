Sanremo, tornano le “Giornate dello spolvero”: appuntamento al cimitero monumentale della Foce

Comune e Rotary Club Sanremo rilanciano le "Giornate dello spolvero" per la pulizia delle tombe del cimitero monumentale alla Foce: il primo appuntamento è fissato per sabato 1 febbraio, con partecipazione aperta a tutti, dalle associazioni ai singoli volontari.

"L'idea è quella di organizzare incontri periodici, indicativamente una volta al mese per le attività di spolvero e, con la stessa cadenza, per le visite guidate al monumentale. Ma in quest'occasione il tutto è concentrato in una sola giornata", spiegano gli assessori Fulvio Fellegara (vicesindaco) ed Enza Dedali.

Il programma prevede:

ore 9, ritrovo con la formazione dei gruppi di lavoro e le informazioni ai partecipanti

ore 9.30, inizio dell'attività di spolvero, per la quale i volontari sono invitati a munirsi di guanti di protezione

ore 11, visita guidata a cura di Marco Macchi (Associazione Arcadia).

Per l’occasione si è deciso di allestire un info point, da parte dei Servizi cimiteriali, con lo scopo di fornire informazioni e approfondimenti utili ai concessionari delle tombe. L’appuntamento viene sostenuto dalla collaborazione tra gli assessorati alla Cultura, Ambito Sociale e Ambiente, nonché con il sostegno di Coop Liguria.