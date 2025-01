Previsioni Bitcoin: per DeepSeek BTC a 220.000 dollari a novembre 2025

DeepSeek, una piattaforma innovativa di intelligenza artificiale lanciata da poche settimane, ha subito attirato l’attenzione dei trader di criptovalute che hanno iniziato a utilizzarla per effettuare previsioni sul mercato.

Secondo i suoi modelli predittivi, il valore del Bitcoin potrebbe raggiungere un massimo di 220.000 entro novembre del 2025, a seconda delle condizioni economiche e geopolitiche.

L’evoluzione del Bitcoin nel contesto attuale

Il Bitcoin, dopo aver affrontato una fase di correzione che ha portato a una perdita di 130 miliardi di market cap, ha mostrato segnali di ripresa, risalendo al valore attuale di circa 103.000 dollari.

Questo recupero, pari al 5,74%, riflette la resilienza della criptovaluta anche in un contesto economico caratterizzato da incertezza e volatilità.

Secondo DeepSeek, il Bitcoin potrebbe tornare a crescere spinto dall’adozione istituzionale, la regolamentazione favorevole e le innovazioni tecnologiche.

Le previsioni di DeepSeek per il 2025

In uno scenario conservativo, il valore del Bitcoin potrebbe oscillare tra 100.000 dollari e 150.000 dollari entro la fine del 2025. I fattori alla base di questa previsione sono:

Shock di offerta post-halving: il dimezzamento delle ricompense dei blocchi ad aprile 2024 ridurrà del 50% l’offerta giornaliera di Bitcoin.

Afflussi di capitali tramite ETF Spot: l’approvazione di ETF su Bitcoin sbloccherà trilioni di

Maggiore chiarezza normativa: regolamentazioni più definite negli Stati Uniti e in Europa miglioreranno la fiducia degli investitori.

In uno scenario più ottimistico, definito come “iperbitcoinizzazione,” DeepSeek prevede che il Bitcoin potrebbe raggiungere e superare i 220.000 dollari. Questo risultato potrebbe essere guidato da:

Crisi globale del debito: il Bitcoin potrebbe essere percepito come una riserva di valore simile all’oro digitale.

Adozione da parte di aziende e governi: nazioni e imprese potrebbero accumulare Bitcoin nelle loro riserve strategiche.

Progresso nei layer 2: innovazioni tecnologiche, come Babylon e Stacks, migliorano la scalabilità e aumentano l’utilità della blockchain di Bitcoin.

Le stime di DeepSeek non sono isolate. Altri analisti ed esperti, tra cui Standard Chartered e Fundstrat Global, prevedono un valore del Bitcoin compreso tra 225.000 e 250.000 dollari entro il 2025.

Al momento, il Bitcoin è in perdita dello 0,12%, un calo che ha influenzato negativamente le altcoin, portando il mercato in una fase ribassista.

In attesa di una ripresa, i trader stanno diversificando il loro wallet, puntando su progetti in presale come Wall Street Pepe.

Wall Street Pepe: una presale di successo

Wall Street Pepe (WEPE) ha l’obiettivo di fornire ai piccoli trader strumenti avanzati per competere efficacemente con le balene e gli investitori istituzionali.

Combinando l’ironia delle meme coin con funzionalità progettate specificamente per i trader individuali, Wall Street Pepe punta a creare un ecosistema che migliori l’esperienza di trading e favorisca una partecipazione attiva della community.

Il token nativo WEPE garantisce ai suoi titolari l’accesso a una serie di servizi esclusivi. Tra questi spicca il servizio Trading Alpha, una piattaforma dedicata che offre segnali di mercato avanzati e strategie ottimizzate.

Grazie al Trading Alpha, i trader possono analizzare dettagliatamente le tendenze di mercato e sviluppare strategie personalizzate basate su dati aggiornati relativi alle criptovalute di maggiore interesse.

Inoltre, i titolari del WEPE potranno accedere alla Wepe Army, una community privata pensata per favorire la collaborazione tra i membri.

Questo spazio consente di sviluppare strategie di trading innovative, ricevere consigli utili e condividere aggiornamenti in tempo reale sul mercato crypto.

Per incentivare la partecipazione attiva, vengono organizzati eventi esclusivi con premi in token WEPE, creando un ambiente dinamico e interattivo.

Grazie a queste caratteristiche e ai meme basati su Pepe The Frog, Wall Street Pepe è diventata una delle presale più interessanti, con più di 63 milioni di dollari raccolti.

Attualmente, il token WEPE è in vendita a 0,0003665 dollari, con la possibilità di acquistarlo tramite carta di credito o criptovalute.

I trader della presale, potranno fare subito staking del token WEPE su Ethereum, per ottenere ricompense passive basate sull’APY. La distribuzione dei guadagni di staking è pari a 3.044,14 WEPE per ogni blocco Ethereum.

