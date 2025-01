Intrattenimento online senza registrazione. Ecco cosa puoi fare

L’intrattenimento online è parte integrante della nostra vita quotidiana. Dallo smartphone accediamo a piattaforme di gioco per intrattenerci mentre raggiungiamo il lavoro o la scuola, dal computer di casa o dalla smart tv guardiamo le nostre serie televisive e film preferiti.

Al contempo la registrazione a tali piattaforme è diventato d’obbligo e questo significa ogni volta dover creare un account con nuove credenziali e dover cedere i nostri dati personali.

Eppure delle alternative ci sono e qui vogliamo presentarle per consentire a chi è interessato di vivere l’intrattenimento online anche senza dover registrare una nuova utenza.

Giocare online senza registrazione

L’intrattenimento digitale è sinonimo di tante attività, e tra queste il gioco online copre una parte non trascurabile del nostro tempo libero.

Gli store dedicati al gaming sono molteplici e tutti sono accomunati dalla richiesta di registrare un account e di pagare per la fruizione dei contenuti. Tuttavia sono disponibili anche piattaforme di gioco senza registrazione, le quali offrono al giocatore un’ampia scelta di giochi: di ruolo, da tavolo, logici, classici, corse, di strategia, ecc.

Su tali store i giochi sono di libero accesso, mentre la registrazione è facoltativa e non sollecitata. Il giocatore deve soltanto scegliere il gioco dal catalogo e attendere il caricamento. Per reperire tali piattaforme dal web è sufficiente scrivere su qualsiasi motore di ricerca “giochi online senza registrazione”.

Da smartphone, poi, gli store delle applicazioni sono pieni zeppi di giochi di vario tipo che permettono di avviare sessioni di gioco senza richiedere alcun tipo di registrazione.

Se guardiamo al target dei maggiorenni, tra i passatempo di libero accesso troviamo alcune sale da gioco digitali. Nel caso specifico il nostro compito viene facilitato da portali web che ci forniscono complete e dettagliate liste di piattaforme da gioco senza registrazione.

Nel dettaglio l’utente può cimentarsi in gran parte dei giochi, come ad esempio le video slot, semplicemente caricando la versione demo e con denaro virtuale. Una volta fatta pratica a sufficienza si è liberi di decidere se registrarsi per giocare in modalità reale o se abbandonare il gioco.

Da questa rapida carrellata sugli svaghi online è facile comprendere l’abbondanza di opportunità a disposizione, e che basta semplicemente cercare per trovare. Ma il gaming online non è tutto l’intrattenimento, come scopriremo a breve.

Canali televisivi di libero accesso nel web

Per quanto riguarda i canali televisivi di libero accesso nel web, il lettore ha diverse opportunità. L’accesso via web ai canali televisivi italiani è garantito dalle piattaforme digitali messe a disposizione dalle aziende stesse.

Ad esempio, Raiplay per i canali Rai e MediasetInfinity per i canali Mediaset. E ancora, LA7 e TV2000 hanno rispettivamente un proprio sito web da cui è possibile fruire delle dirette e di altri contenuti a richiesta. A ogni modo, nel web troverai una catalogazione completa di canali tv italiani disponibili.

Quanti fossero interessati a perlustrare i canali internazionali, in particolare quelli relativi alle notizie dal vivo, possono cercarli in base al nome dell’emittente televisiva. Poniamo il caso di voler conoscere le notizie nel Regno Unito, ci basterà visitare il sito web della Bbc per vedere le notizie in diretta.

Lo stesso si potrà fare per conoscere le notizie in diretta dagli Stati Uniti visitando il sito della Cnn, mentre dal mondo arabo è disponibile Al Jazeera.

Questi sono soltanto degli esempi, poiché ormai ogni emittente tv e canale televisivo internazionale ha una diretta online di libero accesso senza registrazione.

Infine passiamo ai film, documentari e serie televisive on demand, a cui ogni utente di internet può accedere gratuitamente senza pre-registrazione.

L’on demand libero dalla registrazione preventiva

Guardare film e serie tv più documentari a richiesta (on demand) liberi dalla registrazione, è possibile su diverse piattaforme accessibili dal computer e dallo smartphone e, ovviamente dal tablet.

Esistono sia piattaforme i cui contenuti sono completamente in lingua italiana, pensiamo ad esempio a pluto.tv, sia canali con sottotitoli in italiano come Arte.

Anche Plex è una piattaforma molto interessante, che unisce canali tv e contenuti on demand di libero accesso. Non tutto è in lingua italiana, tuttavia il fruitore potrà scoprire contenuti interessanti anche da qui.

Dunque per il lettore a caccia di piattaforme di intrattenimento ad accesso libero c’è l’imbarazzo della scelta. Giochi, film, documentari e serie tv gratuite e senza registrazione popolano gli app store dei nostri tablet e smartphone, mentre dal computer personale risultano di facile accesso attraverso un browser.

Proprio in conclusione e pensando alla nostra Sanremo e al Festival della Canzone Italiana, ricordiamo l’esperimento di Casa Sanremo TV con il palinsesto ufficiale della competizione.