Merchandising Personalizzato: Il Ponte tra Brand e Consumatori

Ciò aiuta a rafforzare il rapporto emotivo con i consumatori e al tempo stesso incide in positivo sulla riconoscibilità del marchio. Si tratta di un approccio concreto e immediato, in virtù del quale un normale gadget può essere convertito in un ambasciatore del marchio. Qualunque sia l’idea di merchandising che si ha in mente, è opportuno sceglierla e attuarla tenendo conto del pubblico a cui ci si rivolge. Il punto di partenza è rappresentato dall’impiego di oggetti che siano realmente utili, che si tratti di articoli di cancelleria, di accessori tecnologici o di capi di abbigliamento; ma tali prodotti devono, al contempo, essere di qualità e riflettere i valori aziendali. Spesso il salto di qualità è correlato all’adozione di un design intrigante o all’impiego di materiali sostenibili.

Merchandising e gadget

L’uso di gadget personalizzati per promuovere il tuo brand rientra in una strategia di merchandising che deve essere presa in considerazione nel contesto di una prospettiva a vasto raggio: in altri termini, il progetto deve essere coerente con le eventuali altre attività di marketing che vengono messe in pratica. La sinergia fra gli eventi promozionali, i social network e le campagne pubblicitarie risulta una garanzia di successo, dal momento che contribuisce a mettere in risalto l’impatto del marchio, così che il merchandising si riveli un prezioso strumento di comunicazione.

Un rapporto emozionale

Per pianificare e dar vita a una strategia di merchandising di sicuro successo, è molto importante avere una conoscenza approfondita del target a cui ci si rivolge. Tale aspetto, però, da solo non è sufficiente: occorre anche puntare su articoli che siano utili e si rivelino desiderabili; tutti gli oggetti, poi, devono poter essere personalizzati. È auspicabile, infine, che i clienti siano coinvolti in tutto il processo decisionale. I risultati sono ancora migliori se il merchandising viene integrato con varie attività di marketing. I vestiti personalizzati vanno inseriti senza dubbio in cima alla graduatoria degli articoli di merchandising che garantiscono la massima efficacia. Va detto, comunque, che altre tipologie di prodotto assicurano comunque benefici significativi, rispecchiando l’identità del marchio e assicurando una preziosa visibilità pubblica.

Il ruolo del merchandising aziendale

Il valore del merchandising aziendale va individuato nella possibilità di incrementare la visibilità del brand e stabilire un rapporto emotivo con i consumatori. La quotidianità delle persone può accogliere un logo aziendale presente su penne, tazze o altri articoli personalizzati, e ciò consente di aumentare la riconoscibilità del marchio. Il merchandising rende l’immagine aziendale coerente; tutti gli articoli proposti in omaggio rispecchiano i valori aziendali e servono a consolidare la percezione di credibilità e autorevolezza. C’è bisogno di un approccio sinergico fra le diverse attività di marketing e il merchandising, in modo che tutti i messaggi che vengono comunicati ai consumatori siano trasparenti e adatti agli obiettivi aziendali. Il merchandising, in sintesi, oltre a basarsi su articoli personalizzati, costituisce un efficace strumento di comunicazione, ovviamente da integrare in modo appropriato, affinché possa garantire risultati importanti sotto il profilo della fedeltà al brand.

Come programmare la strategia di merchandising

Se programmata con la dovuta accortezza, una strategia di merchandising può essere correlata alle attività sui social network, alle campagne pubblicitarie e ad altre risorse di marketing. Si può pensare di pianificare una promozione basata sulla diffusione di gadget in edizione limitata, così da accrescere il livello di coinvolgimento delle persone; una valida alternativa consiste nel predisporre dei gadget customizzati in vista di una fiera di settore. Certo è che da solo il merchandising non può funzionare; deve, invece, essere integrato all’interno di una più vasta strategia di marketing, affinché possa esprimere al massimo il proprio potenziale. Non dovrebbe essere in discussione la necessità di migliorare la propria strategia di marketing attraverso il merchandising; al contrario, si deve trattare di una decisione strategica con la quale consolidare la presenza del brand. È una sorta di ponte fra il consumatore e il marchio, in grado di dar vita a una connessione di tipo emotivo. Alla fine è, comunque, fondamentale ricevere un feedback dai consumatori.