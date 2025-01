Sanremo, donna investita sulle strisce pedonali in via Roma (Foto)

Paura questo pomeriggio in via Roma, di fronte all’ufficio postale centrale di Sanremo, dove una donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente ha coinvolto un motociclista che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato abbagliato dal sole e non aver visto in tempo la pedone.

L’impatto è avvenuto lungo il tratto di via Roma, una delle arterie più trafficate della città, proprio di fronte alle Poste Centrali. La donna stava attraversando regolarmente sulle strisce quando è stata colpita dal motociclo in transito. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i mezzi di soccorso, che hanno prestato le prime cure alla donna, e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il motociclista sia stato abbagliato dalla luce del sole, un fattore che potrebbe aver compromesso la sua visibilità e il tempo di reazione.