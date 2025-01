Consiglio regionale: Ioculano (Pd) presenta interrogazioni sul voltaggio alla stazione e sui servizi della 'Casa di Comunità'

Tempistica per adeguare il voltaggio della stazione ferroviaria di Ventimiglia e servizi per la ‘Casa di Comunità’ nella città di confine, in due Interrogazioni all’Amministrazione regionale, da parte del Consigliere di opposizione Enrico Ioculano (Pd), nel corso del Consiglio di oggi.

Ioculano ha chiesto quale sia il cronoprogramma dei lavori di adeguamento della stazione ferroviaria di Ventimiglia, ricordando che i treni regionali Pop e Rock sono incompatibili con la stazione di Ventimiglia e dunque si fermano prima di arrivare nell'estremo ponente ligure dove, inoltre, il parco rotaie è il più datato con conseguenti disagi

L’assessore ai trasporti Marco Scajola ha rilevato l’importanza del tema posto nell’interrogazione e ha annunciato che RFI ha garantito il termine dei lavori per l’elettrificazione della stazione entro il 2027 per un investimento di 7 milioni e ha illustrato nel dettaglio il progetto che coinvolge la stazione e che è articolato in diverse fasi di cui la prima è partita nel dicembre scorso, la seconda partirà il prossimo giugno.

Per quanto riguarda la ‘Casa di Comunità’ ha chiesto quali servizi saranno previsti nella Casa della Comunità di Ventimiglia, in particolare quelli diagnostici l’assistenza primaria, la continuità assistenziale e le équipe multidisciplinari e quale sia il fabbisogno di personale. Il consigliere ha dichiarato che ad oggi malgrado, l’avanzamento lavori, non sia ancora chiara la definizione dei servizi che saranno erogati nella struttura.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha illustrato nel dettaglio tutti i servizi previsti all’interno del polo.