Leonardo e Michelangelo” di Roberto Mercadini domenica 2 febbraio al Teatro Golzi di Bordighera

Sarà Roberto Mercadini, seguitissimo youtuber ed oggi fenomeno anche televisivo quale eccezionale divulgatore, il protagonista del prossimo spettacolo della stagione 2024-2025, “Fughe di teatro... e di Umorismo a Bordighera”.

La scena del Teatro Golzi a Palazzo del Parco, domenica 2 febbraio (ore 18.00), sarà tutta per Roberto Mercadini e lo spettacolo, da lui anche scritto e diretto, “Leonardo e Michelangelo – Il disegno delle cose invisibili”.

Una conferenza-spettacolo che ci conduce in un viaggio talvolta struggente e talvolta esilarante nelle opere di Leonardo e Michelangelo. Due geni rivali nel cuore oscuro del Rinascimento.

Leonardo definisce la musica come un modo per disegnare ciò che non è visibile agli occhi: "la figurazione delle cose invisibili", scrive lui. Ma più in generale, tutta la sua arte è un modo per mostrare ciò che sfugge allo sguardo: gli stati d'animo, l'anatomia interna, certi dettagli minutissimi della natura, certe ombre quasi impercettibili. L'espressione, poi, risulta particolarmente calzante anche per un altro gigante suo contemporaneo: Michelangelo. Buonarroti non si accontenta mai di rappresentare la realtà per come è. In tutte le sue opere, dalla Pietà Vaticana al Giudizio Universale, lui non rappresenta corpi, ma anime in forma di un corpo.

Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, con oltre 100 date all’anno si esibisce in tutta Italia con i suoi monologhi che spaziano dalla Bibbia ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità, dai grandi interpreti della letteratura ai temi sociali (bullismo, ambiente ed ecologia). Nel 2018 esce ‘Storia perfetta dell’errore’ edito

da Rizzoli, il suo primo romanzo. Attivo in rete, ha un canale canale YouTube seguito da oltre 175.000 followers e un canale Instagram da oltre 55.000.

Da gennaio 2023 è ospite della trasmissione tv “Splendida cornice” condotta da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata in qualità di ‘divulgatore’. I biglietti (posto unico 20 euro) sono acquistabili online sul sito Liveticket.it (viene applicata la prevendita; per gli acquisti online è utilizzabile la Carta Cultura), o al botteghino aperto giovedì ore 15.30-17.30 allo IAT-Ufficio Turismo di Bordighera o il giorno di spettacolo al Teatro Golzi dalle ore 16.00

La stagione “Fughe di teatro...e di Umorismo” di Bordighera, firmato dalla direzione artistica di Claudia Claudiano e Nidodiragno Produzioni/CMC e realizzato grazie al sostegno del Comune di Bordighera, terminerà con lo spettacolo di Veronica Pivetti “L'inferiorità mentale della donna” domenica 16 febbraio.

Per informazioni tel. 0184.544633 - fughediteatro@nidodiragno.it(lunedì/venerdì ore 09.00/13.00 e 15.00/18.00, eccetto festivi) – FacebookFughe di teatro e di umorismo Bordighera