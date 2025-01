Deepseek rivoluziona il mercato globale, mentre Mind of PEPE raccoglie più di 4 milioni in presale

Deepseek, una startup cinese specializzata in Large Language Models (LLM) e tecniche di ottimizzazione algoritmica, ha recentemente raggiunto un risultato importante nel settore dell’intelligenza artificiale.

Con un investimento di soli 5,58 milioni, l'azienda ha sviluppato Deepseek V3, un modello AI con 671 miliardi di parametri che si posiziona come alternativa competitiva alle offerte di giganti come OpenAI e Anthropic, i cui progetti richiedono miliardi di dollari.

Le aziende occidentali, tra cui Nvidia, Meta e Microsoft, hanno subito forti cali nel valore azionario a causa dell’efficienza e dei costi bassi di Deepseek.

In generale, le ottimizzazioni software di Deepseek, unite alla strategica accumulazione di hardware prima delle restrizioni all'export statunitensi, hanno permesso alla startup di raggiungere prestazioni paragonabili ai leader del settore a una frazione del costo.

Innovazione tecnologica e modello economico

Il successo di Deepseek non risiede solo nella potenza del suo modello, ma anche nell’approccio rivoluzionario al processo di addestramento AI.

L'azienda ha introdotto un sistema "multi-token" che elabora intere frasi contemporaneamente anziché singole parole.

Questo metodo consente un'elaborazione più rapida e una riduzione significativa della potenza di calcolo necessaria, rendendo il sistema utilizzabile anche su hardware meno performanti, come i sistemi operativi degli smartphone.

Gli esperti parlano di un passaggio dai modelli LLM tradizionali a una nuova generazione di modelli SLM (Small Language Models).

Questa innovazione riduce il consumo energetico e amplia le possibilità di implementazione, ribaltando le assunzioni tradizionali sulla necessità di enormi data center per sviluppare AI avanzate.

Il modello Deepseek non solo sfida le big tech occidentali, ma rappresenta un significativo passo avanti verso la sostenibilità tecnologica.

Impatti sui mercati tradizionali e su quello delle criptovalute

L'avvento di Deepseek ha generato turbolenze significative nei mercati finanziari globali. Aziende come Nvidia, AMD, Microsoft e Meta hanno registrato forti cali, mentre l’intero settore AI si è visto costretto a rivedere le sue strategie.

In parallelo, i mercati delle criptovalute hanno sperimentato una volatilità elevata. Tuttavia, nonostante l’attuale fase ribassista del mercato, Deepseek ha acceso l’interesse per i token AI, con i trader appassionati tecnologia e intelligenza artificiale che stanno puntando su Mind of Pepe (MIND).

Si tratta di un progetto AI Agent legato a una meme coin a tema Pepe The Frog che ha raccolto più di 4,1 milioni di dollari durante la sua presale.

Mind of Pepe

Mind of Pepe si propone di rivoluzionare il settore delle criptovalute combinando i costi bassi e la simpatia delle meme coin con funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Il progetto presenterà un AI Agent autonomo a cui sarà possibile accedere comprando il token nativo MIND. L’agente di Mind of Pepe potrà effettuare le seguenti azioni:

Monitorare i trend di mercato.

Interagire con la community.

Partecipare a discussioni sulle criptovalute attraverso un account Twitter dedicato.

I titolari del token MIND avranno accesso esclusivo a canali riservati, dove potranno beneficiare di informazioni privilegiate e opportunità uniche.

Inoltre, l’integrazione dell’intelligenza artificiale con la blockchain permette una gestione efficiente dei wallet digitali e delle applicazioni decentralizzate (dApp).



In futuro, l’AI Agent di Mind of Pepe sarà in grado di lanciare nuovi token in modo autonomo, su cui i titolari del token MIND potranno investire in anticipo.

L’AI Agent è stato progettato per aggiornarsi costantemente, integrando le tecnologie più recenti per adattarsi ai rapidi cambiamenti del settore crypto.

I trader possono acquistare il token MIND utilizzando criptovalute come ETH, BNB, USDT o con carta di credito, a un valore attuale di 0,0032144 dollari.

I token comprati in presale si potranno mettere in staking su Ethereum, per ottenere ricompense passive in base all’APY.

