Con Regione Liguria e Match Point 3 corso gratis per giovani maggiorenni sotto i 35 anni

Finanziato dalla Regione Liguria con il bando Match Point 3, se hai meno di 35 anni hai diritto a essere selezionato/a per partecipare al corso gratis con stage in azienda per imparare il mestiere del Barman. Il corso offre 150 ore di formazione su cocktail, caffè colazioni e tanto altro e 150 ore di stage nei bar e ristoranti più apprezzati del savonese. Un’occasione unica per lavorare nella stagione estiva e imparare un mestiere che puoi fare in tutto il mondo. Quindi che aspetti se hai meno di 35 anni e sogni di lavorare in un posto turistico, in riva al mare, nei locali più esclusivi della riviera ligure è il momento giusto per mettersi in gioco e provare la selezione per fare il corso. Il corso è gratuito e diventi barman ed è interamente finanziato dalla Regione Liguria tramite il bando Match Point 3. Lascia i tuoi dati qui e verrai chiamato subito per la selezione. Iscrivi ora qui: https://forms.gle/gQRB3nmLcsCjDLBe8 Il percorso prevede 150 ore di formazione professionale in aula e 150 ore di stage garantito, con la possibilità concreta di essere assunto per la stagione estiva.

I locali che hanno già aderito e aspettano nuovi talenti:

The Balance Cocktail Bar

Vittorino Wine Bar

Bistrot 27

Pole Pole – Cocktail & Sushi Pub

Magnolia_

Baianita Restaurant

Mezzo Marinaio Ristorante Pizzeria

Bagni Iris

Oyster Cafè

Simona Reverdito Bar “a Battigia”

La Ghironda Beer & Grill

AYB Academy

Grazie alla collaborazione con questi locali, lo stage diventa un vero trampolino per l’inserimento lavorativo. I partecipanti avranno accesso anche ai moduli extra di HACCP e sicurezza, in modo da essere pienamente operativi sin dal primo giorno di stage con le giuste competente.

Chi può partecipare:

Giovani tra i 18 e i 34 anni

Disoccupati o in cerca di prima occupazione

Residenti o domiciliati in Liguria

Il corso è interamente gratuito e rappresenta un investimento reale della Regione Liguria a favore dei giovani, attraverso il bando Match Point 3, con l’obiettivo di trovare una occupazione vera. Per partecipare alle selezioni: lascia i tuoi dati qui: https://forms.gle/gQRB3nmLcsCjDLBe8 oppure chiama il numero del centro di formazione Studio Aschei [019824769]. I posti sono limitati e le iscrizioni sono già aperte.

La stagione sta per iniziare: fatti trovare pronto! Impara una professione, lavora nei migliori locali della riviera e vivi un’esperienza formativa e professionale indimenticabile.