Hai un ristorante? Aderisci gratuitamente alla Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 si arricchisce di un'esperienza culinaria unica: la Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo, giunta alla seconda edizione. Questo progetto mira a coinvolgere ristoratori locali, nazionali ed internazionali nel presentare extra carta i piatti ufficiali della rassegna enogastronomica in concomitanza con l'iconico evento musicale.

Come Aderire:

I ristoranti interessati a partecipare possono aderire compilando il modulo disponibile sul sito ufficiale:

Come Aderire. L'adesione è aperta a tutti i ristoratori, sia in Italia che all'estero ed è gratuita. Riceveranno tutte le istruzioni per le ricette con comodi tutorial video per poter scegliere quali piatti mettere in extra carta dedicata alla Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo

Vantaggi per i Ristoratori:

Campagne promozionali sui principali social network e Google Ads per attirare clienti a provare il "Piatto del Festival", con i ristoranti elencati in ordine alfabetico e suddivisi per città nella pagina dedicata.

Diffusione della Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo sui principali media nazionali ed internazionali.

Articolo dedicato al ristorante partecipante, aumentando la visibilità a livello internazionale.

Materiale grafico ufficiale da utilizzare nel proprio ristorante (cartà menù dedicata, cavallini cassa, vetrofania)

Obiettivi del Progetto:

La Settimana Enogastronomia del Festival di Sanremo è un progetto di comunicazione culturale con finalità turistica e di valorizzazione della cucina italiana, nato dalla collaborazione tra il Gruppo Editoriale More News e la CNA Imperia e Nazionale.

Per Informazioni ed Adesioni:

Per ulteriori dettagli e per aderire all'iniziativa, visitare il sito ufficiale: Il Piatto del Festival. oppure scrivere a media@morenews.it

Non perdete l'opportunità di essere parte di questa celebrazione unica che unisce musica e gastronomia, promuovendo la cultura italiana nel mondo.