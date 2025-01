Edoardo Prati in scena a Ventimiglia con il suo primo spettacolo “Cantami d’amore”

Grande successo per la stagione teatrale “Sipario d’autore” promossa dall’amministrazione comunale di Ventimiglia che prosegue nel suo terzo appuntamento con Edoardo Prati, studente e umanista diventato popolare dal web alla tv traducendo la vita attraverso la sua passione: i grandi classici della letteratura.

Giovedì 6 febbraio alle h 21.00, all’interno di una tournée riuscitissima e svariati sold out a Milano, Firenze, Torino e Roma, il giovane intellettuale sarà in scena al teatro comunale con “Cantami d’amore” in cui porta sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto e intraprende un viaggio nella letteratura e nella musica, dando vita alle parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per il proprio cantare d’amore.

Lo spettacolo mescola in maniera unica e delicata la visione delle cose di Edoardo alle pagine più belle della letteratura classica e della musica da Torquato Tasso a Franco Battiato.

Edoardo Prati è un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione. Non a caso è stato chiamato “Il Barbero del tiktok”.

Dall'antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, Edoardo offre ai suoi follower, con estrema spontaneità, inediti spunti di riflessione collegando epoche diverse svelando l’inaspettata attualità del pensiero antico. Il suo talento è quello di rendere accessibili a tutti temi e pensieri complessi aprendo al suo pubblico le porte non solo dei classici della letteratura ma anche di filosofia, storia, arte e musica. Da ottobre 2024 è ospite fisso a Che Tempo Che Fa condotto da Fabio Fazio sul Nove e da qualche giorno è nata la sua collaborazione quotidiana con Repubblica dove tiene la rubrica “La periferia del tempo”.

Il botteghino del teatro (via Aprosio, 24) è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. A disposizione inoltre l’acquisto on line dei biglietti presso il sito www.webtic.it .

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00; il botteghino sarà aperto dalle ore 20.00 in ogni serata di spettacolo.