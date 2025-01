'Wine is pleasure: bevi giusto, bevi ligure', partnership fra Fipe Confcommercio di Imperia e la Rete di Imprerse Vite in Riviera per un consumo consapevole del vino al ristorante

Una partnership fra Fipe Confcommercio di Imperia e la Rete di Imprerse Vite in Riviera per un consumo consapevole del vino al ristorante, con la possibilità di portare a casa la bottiglia non completamente consumata.

Per andare incontro agli utenti, sempre più preoccupati dall’inasprimento delle normative legate al Codice della Strada, la Fipe, Federazione dei Pubblici Esercizi della Confcommercio di Imperia e la Rete di Imprese Vite in Riviera avviano una partnership per favorire il consumo consapevole dei vini tipici del territorio: “Wine is pleasure: bevi giusto, bevi ligure”, questo il nome dell’iniziativa.

Nei bar, ristoranti e vinerie aderenti all’iniziativa, il cliente che ordina una bottiglia di vino potrà portarla con sé in un’apposita e comoda borsetta per completare l’esperienza a casa. Un modo semplice, simpatico ed originale, per salvaguardare la diffusione dei vini tipici locali e al tempo stesso garantire sicurezza e anche maggior serenità alla clientela. Partner dell’iniziativa è M.G.S Carta, azienda di vendita all’ingrosso di imballaggi alimentari, con sede a Chiusanico.

Nel contempo si intende sensibilizzare, in alternativa alla scelta dell’etichetta in bottiglia, il consumo di vino al calice ed inoltre a breve saranno attivati dei corsi di formazione, offerti gratuitamente agli operatori del settore per approfondire la conoscenza dei prodotti tipici liguri, le tecniche di servizio in sala e l’abbinamento cibo-vino. La sinergia tra Fipe Confcommercio e Vite in Riviera proseguirà anche in occasione degli eventi messi in cantiere nel 2025 dalla rete di imprese.

Spiega il Presidente provinciale di Fipe Confcommercio di Imperia Enrico Calvi Salvo: “La ristorazione è convivialità e nella convivialità vi è anche il piacere di condividere un buon bicchiere di vino. Non possiamo pensare ai nostri piatti senza un adeguato accompagnamento rappresentato da un vino di qualità. Senza contare che la viticoltura rappresenta una filiera fondamentale del comparto agroalimentare italiano. È necessario un equilibrio fra il piacere e la sicurezza. Per questo abbiamo dato vita a un’iniziativa che in qualche modo coglie un’opportunità dalle norme più stringenti. La nostra è una soluzione pratica per consumare il vino responsabilmente, dando la possibilità ai nostri clienti di portare la casa la bottiglia che non hanno terminato. Con i corsi di formazione vogliamo inoltre contribuire alla conoscenza del prodotto locale e accrescere la professionalità del settore”.

Sottolinea Massimo Enrico, Presidente di Vite in Riviera, rete di imprese che raggruppa una ventina di aziende delle province di Imperia e Savona: “L’iniziativa congiunta di Fipe Confcommercio e Vite in Riviera si inserisce in un contesto storico nazionale caratterizzato da un po’ di confusione da parte dei consumatori. In questo modo vogliamo ribadire che l’enogastronomia fa parte di una cultura millenaria e soprattutto nel nostro Paese rappresenta un comparto economico di estrema rilevanza e un punto di riferimento del Made in Italy. Il consumo del vino deve essere fatto in maniera giusta e responsabile, ma è impensabile arrivare ad un suo annullamento. Un buon bicchiere di vino durante un pasto è elemento di convivialità, di condivisione e di piacevolezza. La nostra iniziativa va nel senso di tutelare un consumo consapevole e per questo diciamo di bere il giusto e bere bene, puntando sui vini tipici del territorio e sulle nostre cantine, autentiche eccellenze della Liguria. Ben vengano, inoltre, altre iniziative come i corsi di formazione, ai quali garantiremo sicuramente il nostro apporto, e la collaborazione in occasione degli eventi di promozione. La sinergia tra operatori e cantine non può che portare risultati positivi”.

Le aziende di Vite in Riviera: AMaccia (Ranzo, Im); Anfossi (Bastia d’Albenga, Sv); Biovio (Bastia d’Albenga, Sv); Bruna (Ranzo, Im); Cantine Calleri (Albenga, Sv); Cascina Feipu dei Massaretti (Albenga, Sv); Cascina Nirasca (Pieve di Teco, Im); Dell’Erba (Albenga, Sv); Enrico Dario (Bastia d’Albenga); Foresti Marco (Camporosso, Im); Innocenzo Turco (Quiliano, Sv); La Vecchia Cantina (Albenga, Sv); Podere Grecale (Sanremo, Im); Ramoino (Sarola, Chiusavecchia, Im); RoccaVinealis (Roccavignale, Sv); Tenuta Maffone (Pieve di Teco, Im); Torre Pernice (Albenga, Sv); Viticoltori Ingauni (Ortovero, Sv); Sommariva (Albenga, Sv, olio e conserve).