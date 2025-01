Sanremo, domenica a Corso Mombello la Giornata della Memoria

La Giornata della Memoria, che quest' anno si terrà eccezionalmente , si svolgerà domenica 26 gennaio alle ore 10.30 a Sanremo presso la consueta Lapide di Corso Mombello.

Eccezionalmente la cerimonia sarà quindi anticipata di un giorno rispetto alla ricorrenza del 27 gennaio, celebrandola nella domenica più vicina, 26 gennaio alle ore 10.30, alla presenza delle autorità, del primo cittadino Dott.Mager , delle associazioni combattenti, partigiane, ANPI, Alpini, forze dell'ordine.

Come di consueto, si terrà nei giardini di Corso Mombello, in prossimità della Lapide in ricordo degli Imi sanremeresi deportati nei campi di contraenti.

Quest' anno, inoltre, ricorre il centenario dalla nascita del promotore della Lapide, Gerolamo Merlo, nato a Sanremo nel 1925, che ideò e fortemente volle la Lapide in ricordo in particolare di suo fratello Stefano Merlo, ventenne sanremese deportato nel campo di concentramento di Fullen come Internato Militare Italiano.

Nel 2012, al cospetto di una sentita e toccante cerimonia, la lapide fu finalmente posta nei giardini di Corso Mombello, rendendo perenne ricordo di tanti drammi inimmaginabili.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare domenica 26 gennaio ore 10.30 in ricordo di quanto accadde e che interessò anche tanti sanremesi deportati.