Sanremo, consegnato oggi un nuovo defibrillatore donato al Comune

E’ stato consegnato oggi al Comune di Sanremo il defibrillatore donato dalla ditta Edilferasrl. Un’iniziativa nata grazie anche all’interessamento del consigliere comunale Luca Marvaldi con l’obiettivo di mettere a disposizione della comunità questo importante strumento, aumentandone il numero in città.

“Un gesto di altruismo lodevole – ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager– e ora, attraverso un’attenta analisi, individueremo il luogo più idoneo per la sua collocazione. Il numero di defibrillatori continua quindi a crescere per una città sempre più sicura anche da questo punto di vista. In casi di emergenza la presenza di tali strumenti può infatti essere determinante per salvare una vita”.

“Siamo molto felici, insieme a mia figlia Victoria - ha detto Giuseppe Fera- di poter contribuire nel nostro piccolo ad aiutare la città in cui viviamo.Un gesto nato grazie anche alla sensibilità del consigliere Luca Marvaldi a cui va merito per questa donazione”.

La manutenzione sarà a carico del Comune e sarà oggetto di una specifica convenzione con l’ASL 1 imperiese che verrà realizzata per tutti defibrillatori presenti sul territorio, attualmente in numero di 53 (oltre ai 13 in capo a privati).