Sanremo: Maurizio Molinari inaugura i Martedì letterari 2025 (Foto e video)

Il giornalista e scrittore Maurizio Molinari è il primo ospite del Casinò di Sanremo per i Martedì letterari del 2025. Molinari, giornalista dal 1989, nel corso della sua carriera che lo ha visto ricoprire anche le cariche di direttore della Stampa e di Repubblica, ha avuto modo nel corso degli anni di raccontare i fatti che hanno riguardato l'Europa e non solo, potendo osservare anche le evoluzioni che hano avuto le democrazie nel corso degli anni e le degenerazioni che talune si sono trovate ad affrontare.

Ed è proprio questo tema a dare vita al suo saggio La nuova guerra contro le democrazie. Così le autocrazie vogliono stravolgere l’ordine internazionale.

"Tutte le grandi potenze come Usa, Russia e Cina hanno bisogno del Mediterraneo - spiega Molinari - è una sfida di attrito che si svolge su quelle che sono le grandi dispute, tra cui quella marittima e quella digitale. Tutto questo è il grande gioco di questo secolo che passa per il Mediterraneo. Prendiamo Putin, che aggredisce l'Ucraina per cambiare l'assetto dell'Europa e rendere la Russia protagonista sul Mediterraneo, ma ora si troverà anche davanti a Trump, che ha intenzione di porre fine alla guerra in Ucraina e mette Putin di fronte a un bivio: accettare la tregua o vedere aumentare la pressione americana".

Sono anni molto caldi quelli che si prospetteranno per le grandi potenze mondiali: "Prevedo che andremo sulle montagne russe - commenta Molinari - ma credo che il cessate il fuoco ottenuto a Gaza ci ricordi che le montagne russe hanno sia una fase di accelerazione che di decelerazione".

Nel suo saggio Molinari individua i cinque fronti caldi di una guerra ibrida che vede schierati da un lato i Paesi occidentali e dall’altro le principali autocrazie del pianeta: la Russia di Putin, la Cina di Xi, la Repubblica islamica iraniana di Khamenei. Servendosi di mappe aggiornate e illuminanti, viene eseguita un’analisi serrata degli sviluppi politici e militari in corso non solo nei campi di battaglia dell’Ucraina e del Medio Oriente, ma nelle aree contese sotto il profilo ideale ed economico della nostra stessa Europa e dell’Africa, del continente asiatico e dell’Estremo Oriente del planisfero.

Il primo incontro del nuovo anno dei Martedì letterari si apre con temi decisamente attuali, dando il via a una nuova stagione ricca di ospiti.